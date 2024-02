Папуашвили: Евросоюз должен отмежеваться от клеветнических заявлений депутатов Европарламента

В ответ на поправки, инициированные депутатом Европарламента Анной Фотыга относительно включения вопроса о помиловании экс-президента Михаила Саакашвили в две резолюции, принятые Европарламентом 28 февраля, председатель Парламента Грузии Шалва Папуашвили 29 февраля призвал Евросоюз «отмежеваться от клеветнических заявлений депутатов Европарламента».

Согласно поправкам, Европарламент «повторяет призыв к освобождению бывшего президента Михаила Саакашвили по гуманитарным соображениям и призывает президента Саломе Зурабишвили реализовать свое конституционное право и помиловать его, что поможет уменьшить политическую поляризацию в стране». В то же время депутат Европарламента Фотыга подчеркнула, что «Михаил Саакашвили является личным врагом и узником Путина», и что Европарламент «не допустит, чтобы он умер в тюрьме».

В сообщении, опубликованном в Facebook, Шалва Папуашвили заявил, что «серьезные недопонимания между его зарубежными покровителями и грузинским народом относительно Михаила Саакашвили продолжают вредить нашим международным отношениям». По его словам, «в то время как лоббисты Саакашвили приветствуют «заслуги» экс-президента Грузии, для большинства грузин все диаметрально противоположно». Поэтому, как заявил Папуашвили, подобные необъяснимые заявления западных политиков вызывают определенный когнитивный диссонанс, когда люди начинают задаваться вопросом, как демократический Запад все еще может поддерживать авторитарную фигуру. Это также вызывает сомнения в том, что декларируемые «западные ценности» являются лишь уловкой для достижения определенных геополитических целей».

Председатель Парламента также заявил, что личные разногласия Путина и Саакашвили могут быть «привлекательной идеей» для Европарламента, однако это часть «неправильного восприятия», поскольку «Путин достиг большинства своих целей в Грузии во время правления Саакашвили, когда 20 процентов нашей территории было оккупировано». По словам Папуашвили, «лицемерное поведение» иностранных друзей и покровителей Саакашвили, когда дело касается демократии в Грузии, является еще большей причиной удивления грузин. Несмотря на «массовые нарушения прав человека», зарубежные друзья Саакашвили остались ему верны и «практически никогда не выступали против его преступлений». Он также заявил, что, несмотря на «впечатляющие демократические результаты» Грузинской мечты, те же иностранцы уже более десяти лет ругают правительство Грузии.

Папуашвили подчеркнул, что «Единое национальное движение» проиграло все выборы с 2012 года и сейчас борется за то, чтобы «как-то преодолеть избирательный барьер на выборах этого года, поскольку в грузинской политике ЕНД стремительно становится маргинальной политической группой». Председатель Парламента заявил, что «это хороший показатель того, что люди думают о лидере «Национального движения» и добавил, что сторонники Саакашвили «полностью потеряли связь с реальностью».

«Пришло время Евросоюзу официально отмежеваться от клеветнических заявлений депутатов Европарламента. Наш вопрос к ЕС заключается в том, разделяют ли они наши общие ценности или подчиняются узким интересам депутатов Европарламента. Мы считаем, что главное – это наша общая задача – европейская и евроатлантическая интеграция Грузии. Мы должны думать о будущем», – говорит Папуашвили.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Georgian)