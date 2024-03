Грузия в докладе Платформы безопасности журналистов за 2024 год

Платформа Совета Европы по содействию защите журналистики и безопасности журналистов опубликовала годовой доклад за 2024 год под названием «Свобода прессы в Европе: время переломить ситуацию», в котором оцениваются основные проблемы, препятствующие свободе прессы. В докладе говорится об угрозах и запугивании, арестах, ограничительных законах, несправедливых судебных процессах, захвате СМИ и нападениях на общественных СМИ. В документе также упоминается Грузия в нескольких контекстах.

В докладе говорится, что в 2023 году партнеры платформы выдали 285 предупреждений о серьезных преступлениях или посягательствах на свободу СМИ в Европе, что немного меньше, чем в 2022 году (289). Однако, согласно документу, разнообразие угроз, давления и ограничений, с которыми сталкиваются журналисты, возросло.

Что касается необоснованных административных мер против работы СМИ, в докладе упоминаются случаи нескольких российских журналистов, которым по неизвестным причинам было отказано во въезде в Грузию. Некоторые из них утверждали, что отказ во въезде был связан с их прошлой журналистской деятельностью.

После начала агрессивной войны России в Украине Грузия отказала во въезде в страну нескольким представителям антипутинистских СМИ, о чем эти СМИ писали не раз.

Грузия в контексте Общественного вещателя страны приводится в качестве примера давления на СМИ через механизмы финансирования. В докладе подчеркивается, что отказ в адекватном финансировании общественных СМИ «часто ставит под угрозу работу информационных агентств и ослабляет их способность участвовать в сложных журналистских расследованиях».

В ноябре 2023 года Парламент Грузии попытался внести изменения в правила финансирования Общественного вещателя, которые предусматривали переход к ежегодной системе утверждения бюджета Общественного вещателя вместо финансирования не менее 0,14% ВВП. Этот шаг вызвал сопротивление, поскольку возникли опасения, что требование к Общественному вещателю обосновать свой бюджет поставит под угрозу его независимость.

В связи с этим в докладе отмечается, что законодательные изменения были приняты «без предварительной оценки, консультаций с Общественным вещателем и открытого публичного обсуждения с заинтересованными сторонами и экспертами».

Однако в докладе не говорится, что эти поправки были приняты только в первом чтении. Наконец, по итогам консультации с Советом Общественного вещателя система финансирования была изменена следующим образом: с 2026 года финансирование Общественного вещателя будет определяться путем умножения количества занятых людей в Грузии на 64.

Грузия также упоминается в докладе в контексте вмешательства полиции в работу СМИ, хотя никаких конкретных случаев там не упоминается.

В качестве позитивного события в грузинской медиасреде 2023 года в докладе упоминается помилование президентом Грузии Саломе Зурабишвили в июне Ники Гварамия, основателя телекомпании «Мтавари архи».

