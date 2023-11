Парламент принял проект изменений в правилах финансирования Общественного вещателя

19 ноября генеральный директор и председатель Попечительского совета Общественного вещания Грузии встретились с председателем Парламента и председателем правящей партии, чтобы обсудить предлагаемое изменение в схеме финансирования Общественного вещателя, поскольку они опасаются, что это изменения подорвут независимость вещательной компании.

Что происходит?

15 ноября Парламент Грузии принял в первом чтении законопроект о внесении изменений в закон «Об общественном вещателе», который предусматривает изменение правил финансирования Общественного вещателя.

Какие изменения предусмотрены?

Согласно действующему закону, общественный вещатель финансируется в размере не менее 0,14% валового внутреннего продукта (ВВП), и он не обязан обосновывать этот бюджет. Если законопроект будет принят, депутатам придется ежегодно утверждать бюджет Общественного вещателя.

Почему это является проблемой?

В настоящее время бюджет Общественного вещателя привязан к уровню ВВП, который является объективным показателем. Таким образом, объем годового бюджета меньше зависит от партийных разногласий в Парламенте. Вещатель заявляет, что с учетом изменений совету придется каждый год обосновывать размер бюджета, а депутаты должны обсуждать и решать, какой объем финансирования является целесообразным. Беспокойство вызывает тот факт, что подчинение годового бюджета партийному компромиссу может подорвать независимость вещателя и его способность проводить независимую редакционную политику.

Кто поддерживает изменения?

Законопроект был внесен правящей партией, но его поддержало как большинство, так и оппозиция.

Подробности

В пояснительной записке поправок говорится:

«Принятие законопроекта может повлиять на объем финансирования бюджета Общественного вещателя, поскольку он не будет напрямую связан с макропараметрами страны».

В измененном положении законопроекта говорится:

«Представленный законопроект отменяет существующий порядок финансирования Общественного вещания и предлагается, учитывая специфику вещателя, финансировать вещатель из государственного бюджета в соответствии с принципом специального правила финансирования. В частности, сокращение общего объема ассигнований, предусмотренных статьями экономической классификации расходов на Общественный вещатель в государственном бюджете, по сравнению с соответствующим размером, который определен утвержденным бюджетом предыдущего и текущего года, будет возможно только при согласии Попечительского совета Общественного вещателя».

Что говорят инициаторы поправок?

Почему нынешняя схема финансирования неверна?

В пояснительной записке говорится, что поправки необходимы, поскольку «действующий метод финансирования, основанный на существующих макропараметрах, уже не соответствует сегодняшней реальности».

Согласно пояснительной записке, финансирование вещателя в 2021 году составило 69,6 млн лари, а к 2024 году, согласно проекту закона о госбюджете, запланировано 110,3 млн лари. «За последние 4 года почти 160-процентное увеличение бюджетного финансирования обусловлено не реальными потребностями вещателя, а высоким экономическим ростом этого периода, основанным на правилах финансирования, заложенных в законе», – говорится в пояснительной записке, – «В целом бюджет любой независимой организации должен определяться с учетом ее конкретных потребностей, целей и функций».

Почему предлагаемое изменение является хорошей идеей?

В пояснительной карточке отмечается, что, согласно новым правилам, бюджет вещателя в 2024-2027 годах будет увеличиваться примерно на 10 миллионов лари ежегодно. Авторы изменения утверждают, что обоснование расходов сделает вещатель более подотчетным, как и любое другое государственное учреждение. А поскольку снижение уровня финансирования будет возможно только с одобрения Попечительского совета, инициаторы законопроекта заявляют, что финансовая и редакционная независимость Общественного вещателя будет защищена. Кроме того, в пояснительной записке говорится, что изменение поможет сэкономить государственные деньги.

Консультации в процессе разработки законопроекта

Согласно пояснительной записке, авторы законопроекта не проводили консультаций: с государственными структурами, неправительственными организациями, международными организациями или учреждениями, экспертами, а также не собирались рабочие группы в процессе разработки законопроекта.

Что говорят оппоненты?

16 ноября руководители Общественного вещателя собрались в телепрограмме «Решение» и рассказали об угрозе независимости вещателя, которую, по их мнению, создает новый законопроект. По их словам, на передачу были приглашены и инициаторы законопроекта, но они не пришли. Их аргументы таковы:

От общественного вещателя не следует требовать обоснования и защиты размера своего финансирования.

«Если он (Общественный вещатель) станет типичной бюджетной организацией, я имею в виду, что если ему придется утверждать собственные средства какому-либо государственному органу, он больше не будет Общественным вещателем», – сказал Георгий Гвимрадзе, представитель Общественного вещателя.

Ни один из европейских общественных вещателей, включая 64 вещательные компании из 47 стран, не обязан обосновывать собственное финансирование.

«Ни один европейский общественный вещатель не имеет такой законодательной записи. Зачем она должна быть у нас – непонятно, особенно когда европейское законодательство и грузинское законодательство приближаются и наш путь в Евросоюз абсолютно ясен. Вызывает тревогу то, что вмешательство в редакционную политику становится очень очевидным и заметным, потому что Общественный вещатель не сможет следовать своей редакционной политике так, чтобы каждый год просить Парламент о дополнительном финансировании», – сказала Тинатин Бердзенишвили, генеральный директор Общественного вещателя.

Представителей Общественного вещателя особенно беспокоит тот факт, что публичные консультации по законопроекту до сих пор не проводились и, судя по всему, не планируются. По их мнению, механизм распределения средств по законопроекту достаточно размыт, что дает возможность для политических манипуляций.

Председатель совета говорит, что «Общественный вещатель – это не какой-то ненасытный орган, который просит больше денег… мы говорим о схеме финансирования… если вы привязаны к какому-то ведомству, это ведомство может дать и очень много денег, но это будет так же плохо, потому что кто дает деньги, тот и определяет редакционную политику».

Редакционная независимость является основной задачей Общественного вещания. Если закон интерпретируется как требование от вещателя обосновать, скажем, затраты на конкретное телешоу или передачу, вещатель будет вынужден выяснять подробности средств, – утверждают они.

Европейская реакция

Союз европейских вещателей направил письмо председателю Парламента Грузии Шалве Папуашвили, выразив «крайнюю обеспокоенность» по поводу законопроекта.

В письме говорится: «В случае принятия законопроекта Общественный вещатель подвергнется высокому риску неуместного политического вмешательства. Стандарты Совета Европы подчеркивают важность независимого и адекватного финансирования. Рекомендация Комитета министров государствам-членам CM/Rec (2021)1 Об управлении общественными СМИ гласит в статье 26, что «(…) ответственностью государства остается определение как метода, так и уровня финансирования, (…) кроме того, необходимо, чтобы (…) выделяемое финансирование было адекватным для выполнения согласованной роли и мандата общественных СМИ, включая обеспечение достаточной безопасности на будущее, а также процесс принятия решений по уровню финансирования не должен мешать редакционной автономии общественных СМИ».

Союзу европейских вещателей пишет, что «значительное сокращение бюджета Общественного вещателя не только поставит под угрозу производство контента, но и создаст напряженность и неуверенность в деятельности вещателя».

Что будет дальше?

Законопроект поддержали 79 депутатов, то есть абсолютное большинство депутатов, присутствовавших на первом чтении. Пленарное заседание запланировано на 14-15 декабря. После встречи со спикером Парламента Шалвой Папуашвили и председателем правящей партии Ираклием Кобахидзе генеральный директор Бердзенишвили сообщила, что достигнута договоренность о том, что схема финансирования будет пересмотрена, но не в ущерб независимости вещателя.

Председатель Попечительского совета Общественного вещателя Васил Маглаперидзе заявил: «об одном мы договорились безоговорочно и была полная готовность. Мы действительно удовлетворены тем, что ничто не будет угрожать независимости вещателя». По его словам, они договорились продолжать работу до тех пор, пока не достигнут оптимальной модели.

Папуашвили подтвердил, что работа над лучшей моделью финансирования будет продолжена. Никакой информации о предполагаемых сроках не разглашается.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Georgian)