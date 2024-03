Президент Зурабишвили наложила вето на поправки, связанные с укомплектованием ЦИК

Президент Грузии Саломе Зурабишвили 5 марта наложила вето на поправки к Избирательному кодексу, принятые Парламентом. В Администрации президента подтвердили «Civil Georgia» эту информацию. Поправки меняют порядок избрания председателя и членов Центральной избирательной комиссии Грузии по профессиональным признакам, а также упраздняют должность заместителя председателя ЦИК, которая предназначена для представителя оппозиции.

В мотивированных замечаниях, направленных в Парламент, президент предлагает Парламенту «компромиссный вариант». «Учитывая, что, к сожалению, не удалось достичь консенсуса по поводу двух третей Парламента в вопросе избрания председателя и членов ЦИК, мы предлагаем, чтобы для избрания председателя и т.н. профессиональных членов ЦИК было определено большинство в три пятых голосов (как это было определено для избрания народного защитника), а в случае, если кандидат не получает большинства в три пятых голосов, кандидат большинством в ½ будет избираться сроком на 6 месяцев», – говорится в мотивированных замечаниях президента.

Президент заявляет, что «в целях обеспечения высокой степени доверия к ЦИК» важно, чтобы предусмотренная Избирательным кодексом должность заместителя председателя, избираемого из числа членов ЦИК, назначенных оппозиционными партиями, была сохранена в Избирательном кодексе. Что касается осуществления полномочий председателя ЦИК в его отсутствие, по словам президента, эти полномочия должен осуществлять заместитель председателя, избранный Парламентом.

Согласно предыдущей редакции закона, в такие моменты выбор производился на избранного оппозицией заместителя председателя. За этим последовали обвинения со стороны правящей партии в том, что оппозиция планировала отстранить председателя, чтобы контролировать ЦИК перед выборами.

Президент Саломе Зурабишвили выступает с инициативой, чтобы объявить конкурс на должности председателя/членов ЦИК до 1 мая 2024 года.

Мотивированные замечания президента соответствуют рекомендациям, опубликованным Венецианской комиссией в декабре 2023 года.

Согласно новому закону, председатель ЦИК и назначаемые по профессиональному признаку члены ЦИК выдвигаются председателем Парламента, а не президентом. Для избрания кандидата на пост председателя/члена ЦИК необходима поддержка 3/5 членов Парламента (90 голосов); Но если Парламент не сможет избрать кандидата на пост председателя/члена ЦИК 90 голосами, Парламент сможет избрать его путем следующего голосования большинством полного состава (76 голосов). Для этого Парламенту предоставляется возможность двух попыток. Если Парламенту дважды не удастся избрать кандидата с 76 голосами, в таком случае полномочия по выдвижению кандидата председателя/члена ЦИК передаются президенту страны.

