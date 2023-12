Венецианская комиссия говорит о необходимости дальнейших избирательных изменений и реализации предыдущих рекомендаций

В заключении, подготовленном совместно с Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ и опубликованном 19 декабря, Венецианская комиссия заявила, что текущие изменения в Избирательном кодексе и Регламенте Парламента Грузии, касающиеся укомплектования ЦИК и избрания ее (беспартийных) членов и председателя являются шагом в правильном направлении, но отметила необходимость дальнейшего развития и принятия во внимание других рекомендаций.

По информации Венецианской комиссии, законодательные вопросы, которые остались нерешенными в результате недавних реформ, касаются делимитации границ избирательных округов, ограничительных требований к месту жительства для кандидатов в президенты и депутаты и других несоответствующих критериев полномочий избирателей и кандидатов, а также дополнительные аспекты, связанные с формированием избирательных комиссий, положениями о злоупотреблениях служебным положением для целей предвыборной кампании, высокими уровнями пожертвований на избирательную кампанию, влияющими на равные правила игры, дальнейшим регулированием и надзором за финансированием избирательной кампании, разработкой положений о кампаниях в СМИ, укреплением системы разрешения избирательных споров для обеспечения эффективной правовой защиты, пересчета и аннулирования голосов, а также мер по предотвращению запугивания избирателей.

«Бросается в глаза частота внесения поправок в избирательное законодательство Грузии в последние годы», – говорится в заключении. После политического соглашения, достигнутого между большинством и несколькими оппозиционными партиями 19 апреля 2021 года, в 2021 году были внесены существенные изменения, в том числе в правила укомплектования Центральной избирательной комиссии, которые приветствовали как Венецианская комиссия, так и БДИПЧ. Между тем, были приняты дополнительные поправки, которые отходят от этого широкого политического соглашения, – говорится в заключении.

Проект поправок в Избирательный кодекс касается только укомплектования состава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) и избрания ее беспартийных членов и председателя. Они «сложны и довольно запутанны», – говорится в заключении. В отличие от предыдущих реформ 2022 и 2023 годов, проект этих изменений был подготовлен в ускоренном порядке по инициативе правящей партии, видимо, без консультаций с соответствующими заинтересованными сторонами.

Венецианская комиссия отмечает, что время проведения текущей реформы определенно не идеальное, поскольку до выборов, запланированных на октябрь 2024 года, осталось меньше года. Она признает намерение устранить недостатки избирательной системы до парламентских выборов в октябре 2024 года. Однако сожалеет, что некоторые рекомендованные изменения не были реализованы. В заключении подчеркивается важность стабильного избирательного законодательства для общественного доверия и предостерегает от частых изменений, поскольку это может привести к потенциальной путанице среди избирателей и избирательных органов.

Венецианская комиссия повторяет предыдущие рекомендации относительно укомплектования состава избирательных комиссий и советует властям:

внести изменения в проект поправок для обеспечения консенсуса при назначении/избрании беспартийных членов и председателя ЦИК; Это может подразумевать первоначальное требование парламентского большинства в 2/3 голосов и, в любом случае, использование противотупикового механизма, который отдает предпочтение квалифицированному большинству, и только затем использование простого большинства в качестве последнего средства для выхода из тупика;

рассмотреть вопрос о продлении предлагаемого ограниченного срока между различными этапами противотупкового механизма;

полномочия по выдвижению беспартийных членов и председателя ЦИК вновь передать от председателя Парламента президенту Грузии;

требовать обоснования любого решения председателя Парламента и президента Грузии о выдвижении, отклонении и назначении кандидата в члены ЦИК или председателя ЦИК;

из проекта будет изъять положение, согласно которому заместитель председателя не будет выбираться из числа членов ЦИК, избранных от оппозиционной партии;

изменить проект поправок относительно срока полномочий беспартийных членов и председателя ЦИК таким образом, чтобы назначения, осуществляемые на основе противотупикового механизма, были существенно ограничены во времени и не могли быть продлены.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Georgian)