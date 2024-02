Парламент принял изменения, связанные с порядком формирования ЦИК

20 февраля Парламент Грузии 81 голосом в третьем чтении принял поправки в Избирательный кодекс, которые меняют порядок избрания председателя и членов Центральной избирательной комиссии Грузии. С изменениями упраздняется и должность заместителя председателя ЦИК, которая предназначена для представителя оппозиции.

Согласно новому закону, председатель ЦИК и члены ЦИК, назначенные по профессиональным признакам, будут представлены председателем Парламента, а не президентом. Для избрания кандидата на пост председателя/члена ЦИК необходима поддержка 3/5 членов Парламента (90 голосов); Но если Парламент не сможет избрать кандидата на пост председателя/члена ЦИК 90 голосами, он сможет избрать при следующем голосовании большинством полного состава (76 голосов). Для этого Парламенту предоставляется возможность двух попыток. Если Парламенту дважды не удастся избрать кандидата с 76 голосами, в таком случае полномочия по единоличному назначению председателя/члена ЦИК передаются президенту страны.

Следует отметить, что согласно законопроекту, председатель/член ЦИК будет назначаться на полный срок в 5 лет, даже если он будет избран при низком кворуме.

В состав ЦИК входят 17 членов, включая председателя комиссии, заместителя председателя и секретаря. 7 членов выдвигаются председателем Парламента и назначаются Парламентом, а 9 членов выдвигаются оппозиционными партиями.

Оппозиция и организации гражданского общества отмечают, что эти изменения лишь усиливают политическое давление на ЦИК и подрывают нейтралитет этой структуры. Они также указывают, что эти изменения не соответствуют девяти условиям Еврокомиссии и что правящая партия игнорирует рекомендации Венецианской комиссии, которая явно против принятия этих изменений.

Между тем, представители «Грузинской мечты» заявили, что избранный оппозицией заместитель председателя ЦИК имеет те же полномочия, что и другие оппозиционные члены ЦИК, с одним лишь отличием: он может исполнять обязанности председателя ЦИК в случае, если председатель не в состоянии выполнять возложенные на него обязанности.

Мамука Мдинарадзе, лидер парламентского большинства, сказал: «они (оппозиция) придумали для себя ситуацию, в которой они, вероятно, знают, что председателя больше не будет и его обязанности будет выполнять их однопартиец, что-то могут сделать с человеком, который является председателем». Он также добавил, что «не делали ли они такого, не убивали людей на улице, или они не совершали подобного?».

