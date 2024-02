Председатель ЦИК повторяет нарратив «Грузинской мечты» и говорит о предполагаемой попытке посягательства на его жизнь

Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Грузии Георгий Каландаришвили заявил 26 февраля, что несколько дней назад неизвестный нападавший пытался, предположительно, причинить ему вред. Выступая в эфире телекомпании «Имеди», Каландаришвили повторил заявление правящей партии о том, что представители оппозиции, судя по всему, пытаются «избавиться» от председателя ЦИК и взять под контроль ЦИК, за чем и последовало решение Парламента об упразднении должности заместителя председателя, занимаемой представителем оппозиции.

Как объясняет Каландаришвили, несколько дней назад, когда он ехал на автомобиле, находящаяся перед ним машина попыталась создать на дороге аварийную ситуацию. Когда оба автомобиля остановились, из передней машины вышел человек, открыл заднюю дверь машины Каландаришвили и удивился, что он не сидит на заднем сиденье, так как сам управлял своим автомобилем. Председатель ЦИК считает этот инцидент «провокационным».

На прошлой неделе правящая партия в ответ на критику со стороны оппозиции, неправительственных организаций и Венецианской комиссии по поводу внесенных в Избирательный кодекс изменений заявила, что заместитель председателя ЦИК, избранный оппозицией, имеет такие же полномочия, как и другие оппозиционные члены ЦИК, с той лишь разницей, что он может исполнять обязанности председателя ЦИК в том случае, если председатель не сможет выполнять возложенные на него обязанности.

Лидер парламентского большинства Мамука Мдинарадзе заявил: «они (оппозиция) придумали для себя ситуацию, в которой они, вероятно, знают, что председателя больше не будет и его обязанности будет выполнять их однопартиец, что-то могут сделать с человеком, который является председателем». Он также добавил, что «не делали ли они такого, не убивали людей на улице, или они не совершали подобного?».

Премьер-министр Ираклий Кобахидзе также повторил позицию «Грузинской мечты» относительно того, почему была упразднена должность заместителя председателя ЦИК, избранного оппозицией, и заявил, что существует вероятность того, что оппозиционные партии «планируют саботировать работу ЦИК, отстранить председателя ЦИК и использовать заместителя председателя, избранного оппозицией, для «контроля» над ведомством.

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Georgian)