В Грузии ужесточили правила игорного бизнеса

Парламент Грузии 22 декабря 82 голосами против 1 поддержал ужесточение правил игорного бизнеса в третьем чтении.

Согласно новым правилам, гражданам Грузии до 25 лет запрещен допуск как в онлайн-игры, так и в т.н. наземных казино. Однако возрастное ограничение не распространяется на иностранных граждан, и им предоставляется такая возможность с 18 лет.

По новым правилам, Служба по доходам составит список зависимых от игр лиц и список лиц, которым запрещены азартные игры. В список войдут зависимые от игр лица, которые зарегистрируются самостоятельно, или будут внесены в этот список судом.

В черный список также войдут публичные служащие и социально уязвимые лица. Правительство заявляет, что это затронет около миллиона граждан.

В результате изменений в регуляциях налоги для игорного бизнеса с 1 января 2022 года будут увеличены на 65-70%.

Кроме того, с 1 марта 2022 года игорному бизнесу будет запрещена телевизионная реклама, а также наружная реклама и размещение рекламы на грузинских сайтах. Игорным компаниям будет разрешено заключать только спонсорские соглашения, в основном в области спорта.

Премьер-министр Ираклий Гарибашвили впервые рассказал о планах ужесточения регулирования игорного бизнеса на заседании правительства 22 ноября.

Опасения по поводу запрета рекламы игорного бизнеса

Коалиция за адвокацию медиа 14 декабря подвергла критике решение Парламента о принятии законодательного пакета в ускоренном порядке.

Коалиция отметила, что в процессе разработки законопроекта «не было получено никаких консультаций от государственных, негосударственных и/или международных организаций/учреждений». Кроме того, «в проект не включены соответствующие выводы и оценки экспертов в данной области, в том числе Комиссии по коммуникациям».

Коалицию считает тревожным тот факт, что влияние запрета на рекламу в СМИ на доходы вещателей не было должным образом оценено. «Есть риск, что принятие законопроекта нанесет серьезный ущерб финансовой независимости вещателей», — заявили в коалиции.

Представители телекомпаний «Формула» и «Мтавари архи» сообщили тбилисской службе Радио Свобода, что игорный бизнес покрывает 20-25% коммерческих доходов телевидений за счет покупки рекламных или спонсорских пакетов.

Выступая на комитетских слушаниях в Парламенте с участием депутатов, представителей игорного бизнеса и медиа-менеджеров, генеральный директор телекомпании «Мтавари архи» Ника Гварамия сказал, что почти каждое развлекательное шоу на канале спонсируется игорным бизнесом.

По его словам, новые правила не только снизят доход, но также приведут к потере способности генерировать новые доходы. Гварамия также отметил, что новые правила будут иметь «эффект домино», и каналы будут закрываться один за другим. Чтобы адаптироваться к новым правилам, он попросил власти дать СМИ время до сентября.

Директор телекомпании «Пирвели» Вато Церетели заявил, что целью ускоренного рассмотрения законопроекта было «подавление СМИ».

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)