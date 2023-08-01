«Силкнет» и «Магтиком» критикуют Комиссию по коммуникациям относительно аукциона 5G

Два ведущих оператора мобильной связи Грузии «Магтиком» и «Силкнет» 31 июля опубликовали заявления, в которых отреагировали на заявление Комиссии по коммуникациям о том, что в аукционе, объявленном для внедрения мобильного Интернета пятого поколения – т.н. 5G примет участие только одна компания, ООО «Селфи Мобайл» (ранее «Билайн»). В результате «Селфи» станет единственной компанией, которая внедрит мобильный интернет 5G в Грузии.

Заявление Комиссии по коммуникациям

В опубликованном 28 июля заявлении Комиссии по коммуникациям Грузии отмечается, что в объявленном комиссией аукционе по реализации мобильного Интернета 5-го поколения будет участвовать только ООО «Селфи Мобайл». Компания подала заявку на покупку лотов в разных частотных диапазонах. Требование «Магтиком» и «Силкнет» заключалось в том, что они будут участвовать в аукционе, если комиссия объявит аукцион хотя бы по одному лоту без обязательства и скидки на доступ к их сети оператора мобильной виртуальной сети MVNO. По заявлению комиссии, несмотря на то, что она полностью учла замечания и мнения, высказанные компаниями «Магтиком» и «Силкнет» относительно условий аукциона, ни одна из них не участвовала в аукционе. «Очевидно, что этим двум компаниям принадлежит более 70% телеком-рынка, и новые технологии будут внедряться в стране без них», — отметили в комиссии.

Оператор мобильной виртуальной сети (MVNO) — это компания, которая не имеет лицензии на использование радиочастотного спектра, но продает услуги мобильной связи под собственной торговой маркой, используя сеть лицензированного оператора мобильной связи.

Ответ компании «Магтиком»

Компания «Магтиком» назвала заявление комиссии относительно аукциона 5G «очередной ложью и целенаправленной дезинформацией» и добавила, что «Комиссия пытается обвинить других в своем провале в отношении аукциона 5G (рекомендация ЕС)». В «Магтиком» поясняют, что для построения идеальной сети 5G компании-оператору необходимо, чтобы компания приобрела частоты в диапазонах 3400-3700 МГц и 700 МГц. «Отсутствие соответствующего количества частот/диапазонов из указанного диапазона приведет к некачественной сети 5G», — говорят в компании, отмечая, что комиссия нарушает предусмотренный законом принцип технологической нейтральности по отношению к другим частотам на аукционе и подталкивает оператора купить частоты для построения качественной сети 5G с условием принудительного допуска MVNO.

«Магтиком» подчеркивает, что компания не против существования/работы MVNO в Грузии, если отношения основаны на партнерстве, здравых принципах ведения бизнеса и будут прибыльны/полезны обеим сторонам. «Магтиком борется и выступает против, когда комиссия проявляет неестественный интерес к вопросу принудительного MVNO, ведет себя тенденциозно, неквалифицированно и пытается без надлежащего обоснования/исследования создать непропорциональные механизмы принуждения, что, в свою очередь, носит преднамеренный, хитро спланированный и искусственный риск со стороны комиссии для Магтиком», — говорится в заявлении компании.

«Магтиком» также обвиняет Комиссию по коммуникациям в распространении дезинформации. Несмотря на предупреждение Магктиком о том, что условия аукциона 5G не создают реальной альтернативы, на основании которой Магтиком могла бы выкупить предусмотренные собственной стратегией частоты без наличия принудительного MVNO, «комиссия не услышала (не учла) эту позицию Магтиком и, более того, нас несправедливо обвинили в нарушении обещания, которого мы никогда не давали».

По словам компании, «Магтиком» будет компанией, которая наиболее успешно и полноценно внедрит пятое поколение (5G) в Грузии, «точно так же, как мы всегда делали с другими технологиями». «К сожалению, комиссия затянула во времени как возможность успешного внедрения новой технологии, так и инвестиции в сотни миллионов долларов США в Грузии», — говорится в заявлении компании. «Наше видение заключается в том, что регулирующие и авторизованные лица сферы должны совместно и конструктивно заботиться о внедрении новых технологий и устранении всех возможных проблем в этом направлении, а не наоборот, когда комиссия предстает в виде барьера на пути внедрения новой техники».

Ответ компании «Силкнет»

Компания «Силкнет» выразила недовольство решением Комиссии по коммуникациям относительно аукциона 5G и отметила, что комиссия не учла ни одно из замечаний «Силкнет» в рамках аукциона 5G, которые улучшили бы условия аукциона, в частности возможность приобретения полной лицензии без обязательного условия допуска MVNO (виртуального оператора мобильной связи) (по желанию операторов); Облегчение тяжелых технических обязательств; и разработка соответствующей правовой базы для облегчения процесса развертывания микростанций 5G. Компания пояснила, что приветствует появление MVNO на основе коммерческих переговоров. «Компания первой создала прецедент допуска виртуального оператора в собственную сеть, которая успешно работает уже почти год», — заявила компания.

Как отмечает «Силкнет», комиссия не проводила исследования, и следовательно, не представила письменного документа, который обосновывал бы необходимость введения столь жестких обязательств и ограничений, что прямо противоречит европейским нормам. Согласно заявлению, комиссия искусственно задержала внедрение конкурирующих сетей 5G в Грузии и реализацию сотен миллионов инвестиций.

«Сегодня свободный частотный ресурс, доступный в стране, в три раза превышает частоты, используемые всеми тремя операторами (2G, 3G, 4G). Этого ресурса более чем достаточно всем трем операторам для эффективного внедрения сети 5G. «Прискорбно, что вместо поощрения внедрения сетей и инвестиций комиссия искусственно тормозит развитие страны», — заявил сотовый оператор.

Несмотря на этот неудачный аукцион, «Силкнет» надеется, что в дальнейшем комиссия найдет конструктивный способ общения с операторами, как для внедрения технологий новой генерации, так и для поддержания инвестиционного климата в стране.

«Силкнет еще раз заявляет о своей позиции и отмечает, что готова внедрить сеть 5G по всей стране, для чего в ближайшие годы потребуются инвестиции в размере около 100 млн долларов США», — говорится в заявлении компании.

Согласно информации Комиссии по коммуникациям, 5G — это технология беспроводного Интернета нового поколения, которая по сравнению с существующими технологиями значительно увеличит скорость мобильного интернета, уменьшит задержку и вместе с сектором связи переведет на совершенно новую ступень такие важные области, как здравоохранение, образование, бизнес, сельское хозяйство, инфраструктура и др., что, в свою очередь, укрепит экономику страны.

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