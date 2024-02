На фоне протестов врачей премьер остановил план по сносу здания Республиканской больницы

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил 24 февраля, что на фоне продолжавшегося в течение месяца протеста врачей правительство приняло решение не сносить здание Республиканской больницы в Тбилиси. По словам Кобахидзе, в ближайшие месяцы правительство, в частности Министерство здравоохранения, проработают альтернативный проект относительно Республиканской больницы, согласно которому на территории за зданием больницы может быть начато строительство больницы, а территория перед зданием может быть использована в инвестиционных целях.

Решение было принято на встрече премьер-министра, лидера парламентского большинства Мамуки Мдинарадзе и министра здравоохранения Зураба Азарашвили с медперсоналом. На брифинге после встречи Кобахидзе отметил, что на данном этапе больница продолжает функционировать, а процесс сноса начнется только после того, как будет построено новое здание больницы, примерно через 3 года. По его словам, процесс реорганизации также будет остановлен.

Сотрудники Университетской клиники им Н. Кипшидзе («Республиканская больница») выражали протест против решения правительства о сносе здания больницы. Акция протеста длилась месяц, в ходе которой участники призывали правительство отменить решение. Большая часть медицинского персонала отказалась принять предложенную Министерством здравоохранения компенсацию.

