Служба статистики: В сентябре ВВП Грузии вырос на 5,1%

Согласно предварительным данным Национальной службы статистики Грузии, которые были опубликованы 31 октября, в сентябре 2023 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года реальный валовой внутренний продукт (ВВП) страны увеличился на 5,1%.

За отчетный период значительный вклад в рост внесли следующие отрасли: финансовая и страховая деятельность, строительство, торговля, гостиничный и ресторанный бизнес.

Тенденция к снижению наблюдалась в обрабатывающей промышленности, транспорте и складском хозяйстве, а также в сфере недвижимости.

По информации Службы статистики, средний темп роста ВВП за девять месяцев 2023 года определился на уровне 6,8%.

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