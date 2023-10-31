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Служба статистики: В сентябре ВВП Грузии вырос на 5,1%
Согласно предварительным данным Национальной службы статистики Грузии, которые были опубликованы 31 октября, в сентябре 2023 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года реальный валовой внутренний продукт (ВВП) страны увеличился на 5,1%.
За отчетный период значительный вклад в рост внесли следующие отрасли: финансовая и страховая деятельность, строительство, торговля, гостиничный и ресторанный бизнес.
Тенденция к снижению наблюдалась в обрабатывающей промышленности, транспорте и складском хозяйстве, а также в сфере недвижимости.
По информации Службы статистики, средний темп роста ВВП за девять месяцев 2023 года определился на уровне 6,8%.
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