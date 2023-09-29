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Продуктовый прилавок. Источник: Mehrad-Vosough / Unsplash.com
Новости

Служба статистики: в августе ВВП Грузии увеличился на 5,8%

Civil.ge Send an email 29/09/2023 - 13:42
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Согласно предварительным данным Национальной службы статистики Грузии, которые были опубликованы 29 сентября, в августе 2023 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года реальный валовой внутренний продукт (ВВП) страны увеличился на 5,8%.

В отчетном периоде значительный вклад в рост внесли следующие отрасли: финансовая и страховая деятельность, строительство, обрабатывающая промышленность, торговля.

Тенденция к снижению наблюдалась в секторах недвижимости, транспорта и складирования, а также информации и коммуникации.

По данным Службы статистики, средний темп роста ВВП за восемь месяцев 2023 года был установлен на уровне 7,0%.

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Civil.ge Send an email 29/09/2023 - 13:42
5 Less than a minute

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