Новости
Служба статистики: в августе ВВП Грузии увеличился на 5,8%
Согласно предварительным данным Национальной службы статистики Грузии, которые были опубликованы 29 сентября, в августе 2023 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года реальный валовой внутренний продукт (ВВП) страны увеличился на 5,8%.
В отчетном периоде значительный вклад в рост внесли следующие отрасли: финансовая и страховая деятельность, строительство, обрабатывающая промышленность, торговля.
Тенденция к снижению наблюдалась в секторах недвижимости, транспорта и складирования, а также информации и коммуникации.
По данным Службы статистики, средний темп роста ВВП за восемь месяцев 2023 года был установлен на уровне 7,0%.
По теме:
- 18/09/2023 – Служба статистики: Во втором квартале 2023 года ВВП Грузии вырос на 7,5%
- 31/08/2023 – Служба статистики: в июле ВВП Грузии увеличился на 5,5%
- 31/07/2023 – Служба статистики: В июне ВВП Грузии вырос на 7,7%
This post is also available in: English (Английский) ქართული (Georgian)