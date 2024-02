Заявление Посла ЕС в Грузии в связи со Всемирным днем ​​НПО

27 февраля, в связи с Международным днем ​​неправительственных организаций, посол Евросоюза в Грузии Павел Херчински опубликовал заявление, в котором подчеркнул «решающую роль» неправительственных организаций в защите общих ценностей Евросоюза и Грузии.

«Неправительственные организации играют решающую роль в обеспечении общих ценностей ЕС и Грузии, таких как демократия, свобода, верховенство закона и права человека, включая права меньшинств», – говорится в заявлении.

По словам посла, роль неправительственных организаций с точки зрения мониторинга правительства является «важнейшим элементом любой демократии». «НПО часто являются поставщиками жизненно важных социальных услуг, особенно для уязвимых общин. Грузия извлекает выгоду из своего активного гражданского общества. Неправительственные организации вносят значительный вклад в процесс интеграции Грузии в ЕС», – заявил посол Херчински.

По его словам, работа неправительственных организаций «является жизненно важным мостом между гражданами и политическими лидерами». Они усиливают голоса, которые в противном случае могли бы остаться неуслышанными».

Посол Евросоюза еще раз подтвердил готовность ЕС поддерживать работу неправительственных организаций в Грузии и за ее пределами. «Обеспечение их значимого участия имеет решающее значение для построения более справедливого, равноправного и процветающего будущего для всех», — говорится в заявлении.

В последнее время представители властей Грузии, в том числе председатель Парламента Шалва Папуашвили, премьер-министр Ираклий Кобахидзе и другие, неоднократно обвиняли неправительственные организации в «непрозрачности», «политической предвзятости» и «финансировании экстремизма».

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Georgian)