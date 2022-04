По словам Кобахидзе, «клан НПО» необоснованно критикует суд

Председатель правящей партии Грузинская мечта Ираклий Кобахидзе обвинил местные неправительственные организации в попытке восстановить контроль Единого национального движения над судебной системой.

В интервью проправительственному телеканалу «Имеди» 21 апреля Ираклий Кобахидзе отметил, что кампания общественных организаций вокруг т.н. «судебного клана» служит именно этой цели.

Эти НПО «которые ведут эту кампанию, заняты только одной целью — восстановить хотя бы определенный уровень контроля над судом со стороны Единого национального движения», — заявил председатель правящей партии.

По словам Кобахидзе, НПО заговорили о существовании «клана» только после того, как «как только контроль Национального движения (над судом) стал равен нулю».

«Клеймение — это абсолютно советский метод. Это т.н. «НПО», которые выступают кампанией против суда, используют обычный советский метод придумывания клише», — сказал лидер правящей партии.

По его же словам, «на самом деле, единственный выделяющийся клан, который я знаю, это клан НПО. Есть несколько НПО, и никто туда не может даже нос засунуть».

«Можете попробовать создать неправительственную организацию, никто не сможет просунуть нос в тот клан», — добавил он.

Организации гражданского общества в течение многих лет считают, что власти Грузинской мечты установили свой контроль над кланом в судебной системе под руководством Михаила Чинчаладзе Левана Мурусидзе, который существовал в системе еще при прежней власти.

По мнению организаций, это группа, которая во время Национального движения «управляла и полностью подчиняла себе судебную власть, получая и выполняя политические заказы».

В ответ на эту критику в 2019 году тогдашний спикер Парламента Ираклий Кобахидзе сказал: «(До 2012 года в суде) было миллион плохих (случаев), сейчас их нет, а это значит, что система изменилась, без изменений в составе, и люди, которые в массовом порядке совершали плохие вещи, сейчас делают хорошие вещи».

В последние годы США и ЕС также критиковали правительство Грузинской мечты за положение в судебной системе. В ноябре посол ЕС Карл Харцель также указал на то, что правительство Грузии сделало пять шагов назад в системе правосудия.

На прошлой неделе Государственный департамент США в своем докладе о ситуации с правами человека в Грузии среди основных проблем отметил «достоверные сообщения о серьезных проблемах с независимостью судебной власти, произвольных и выборочных арестах и ​​расследованиях».

