Зугдидскую организацию ЕНД покинули 70 членов и присоединились к движению Ники Мелия

70 членов и активистов оппозиционного «Единого национального движения» в Зугдиди покинули партию. Об этом сообщила член местного избирательного штаба «Национального движения» Ирина Шедания на специальном брифинге 22 февраля. По ее словам, те члены, которые вышли из партии, присоединятся к движению, основанному Никой Мелия.

«Исходя из текущих событий в партии (Национальное движение), мы приняли решение присоединиться к команде Ники Мелия, выйти из «Единого национального движения» и вместе с командой Ники Мелия продолжить борьбу с правдой и достоинством за демократическое развитие нашей страны», – сказала Шедания представителям СМИ.

На брифинге также было сказано, что в ближайшее время партию покинут десятки членов и активистов.

Отток членов из крупнейшей оппозиционной партии начался в прошлом году после того, как действующий председатель Леван Хабеишвили 27 ноября 2023 года исключил из партии бывшего председателя партии Нику Мелия. По словам бывших членов партии, они собирались присоединиться к движению Мелия.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Georgian)