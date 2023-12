В Политсовет ЕНД избраны 20 новых членов

На фоне внутренних разногласий крупнейшая оппозиционная партия Грузии «Единое национальное движение» выступила с заявлением о важных изменениях в Политсовете. В состав Политсовета Национального движения вошли 20 новых членов, большинство из которых являются давними членами Национального движения. В то же время партия заявила, что двери нового Политсовета открыты для любого члена старого Политсовета при условии, что они подпишет манифест Национального движения и бывшего президента Михаила Саакашвили от 23 ноября.

В то же время члены различных региональных сакребуло внутри партии требуют отставки ее председателя Левана Хабеишвили. Оппоненты Хабеишвили обвиняют его в существующем в партии кризисе, а также в «разрушении и ослаблении» партии.

Недовольные депутаты говорят, что Хабеишвили должен взять на себя ответственность и уйти в отставку. Они выражают обеспокоенность тем, что под руководством Хабеишвили шансы партии на решающих парламентских выборах 2024 года окажутся под угрозой.

В то же время разногласия вызвал и вопрос бывшего председателя партии Ники Мелия. «Национальное движение» опубликовало заявление, в котором говорится, что Мелия больше не представляет «Национальное движение», мотивируя это тем, что Ника Мелия не разделяет принципы, изложенные в манифесте от 23 ноября. Следует отметить, что Ника Мелия и несколько его сторонников воздержались от подписания манифеста. Хабеишвили отметил, что Мелия решил сам выйти из партии, и добавил: «я его не исключал, не выгонял, он решил, что не является членом «Национального движения»… Он не состоит в Национальном движении». Хабеишвили также отметил, что партия вернет Нику Мелия обратно и что он сам готов сотрудничать, если «завтра Ника Мелия скажет, что собирается бороться против Бидзины Иванишвили и перестанет дискредитировать «Национальное движение» и поливать грязью».

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Georgian)