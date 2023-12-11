Члены Национального движения продолжают покидать партию
Члены Национального движения продолжают покидать оппозиционную партию. На состоявшемся 10 декабря брифинге члены тбилисских организаций «Национального движения» заявили, что из партии уже вышли председатели 15 районных организаций Тбилиси и около 300 членов.
Среди ушедших – заместитель председателя фракции Единого национального движения в Сакребуло Тбилиси Ана Гоголадзе и бывший секретарь партии Бачо Долидзе. По словам Гоголадзе, решение о выходе из партии она приняла потому, что «на данном этапе разошлись мои взгляды и взгляды Единого национального движения, методы борьбы и способы управления партией». Бачо Долидзе заявил: «мы все видим, какие результаты последовали за неформальным правлением в партии «Национальное движение»… Я покидаю «Национальное движение», потому что пришло время для нового движения. Будет создана новая платформа, с которой можно будет проводить новую, другую и чистую политику».
Глава районной организации Сабуртало Давид Лагвилава назвал причиной своего ухода внутренние проблемы Национального движения, в том числе клановость, закрытые двери, неформальное управление и предполагаемое преследование людей с иными и критическими взглядами. По его словам, они считают, что «Национальное движение» больше не является эффективным оружием для победы над «российским режимом».
Лагвилава также сообщил, что намерен в ближайшее время присоединиться к новой партии, основанной Никой Мелия.
В то же время в Кутаиси семь депутатов Сакребуло и сотни членов партии заявили о выходе из партии. Депутаты покидают партию, но не мандат в Сакребуло. Бывшие члены «Национального движения» заявляют, что продолжат политическую борьбу с Никой Мелия, и причина тому – новое руководство партии, поскольку, по их мнению, нынешний лидер Леван Хабеишвили усугубил кризис в партии.
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