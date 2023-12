Ника Мелия покинул ЕНД и говорит о планах создания собственной партии

Бывший лидер оппозиционной партии «Единое национальное движение» Ника Мелия официально покинул партию 7 декабря и заявил о планах создания собственной партии. Он заявил, что не будет претензий, что «мы являемся наиболее квалифицированными в существующем политическом спектре».

Мелия провел специальный брифинг, на котором отметил, что последние 11 лет «не прекращал борьбу против режима Иванишвили». По его словам, в Грузии «политический климат полностью основан на неформальном управлении и кулуарном влиянии».

«В этой коррумпированной политической системе, существующей в стране, политики пытаются сделать безнравственность политическим стандартом, предпосылкой успеха. Политики, разделяющие этот стандарт, уверяют друг друга, что они добьются большего, отказавшись от принципов, чем придерживаясь их, а затем все такие политики пытаются убедить в этом людей», – сказала Ника Мелия.

«Да, я двигаюсь вперед в будущее и оставляю прошлое в прошлом. Олигархия в этой стране хочет написать историю Грузии, но историю Грузии будет писать грузинский народ», – добавил он.

Председатель ЕНД Леван Хабеишвили 27 ноября сделал публичное заявление в прямом эфире об исключении Ники Мелия из партии. В то время, как члены «Национального движения» ежедневно покидают партию (6 декабря партию покинули еще 15 членов Кахетинской региональной организации «Национального движения»), продолжается давление на Левана Хабеишвили с целью заставить его покинуть свою должность.

На выборах председателя партии в январе 2023 года Леван Хабеишвили победил действующего тогда председателя Нику Мелия, набрав 52,58% голосов (21 656 голосов); Мелия получил 40% (16 476 голосов). «Национальное движение» провело выборы 28-30 января в электронном виде.Незадолго до выборов Ника Мелия, тогдашний лидер «Национального движения», обвинил бывших министров внутренних дел и обороны Вано Мерабишвили и Давида Кезерашвили в попытке получить неформальный контроль над партией, используя «порочные, чекистские методы».

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Georgian)