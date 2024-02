Шалва Папуашвили представил отчет о деятельности Парламента за 2023 год

Председатель Парламента Шалва Папуашвили 22 февраля представил на пленарном заседании отчет о деятельности Парламента за 2023 год и план действий на 2024 год.

В своем последнем отчетном выступлении перед парламентскими выборами 2024 года Папуашвили подытожил процессы, развивавшиеся при участии Парламента этого созыва, которые, по его оценке, были нагружены политическими и историческими событиями. По словам Папуашвили, Грузии и ее правительству пришлось справиться с несколькими важными вызовами, среди которых: пандемия, угрозы, вызванные агрессией России в Украине и «радикализация оппозиции». Однако, по его словам, власти смогли справиться с этими вызовами и, наряду с сохранением мира и безопасности, добились «исторических успехов» на пути европейской интеграции Грузии.

В ходе презентации отчета постоянно звучала критика в адрес оппозиции. Папуашвили заявил, что в 2023 году было проведено 65 пленарных заседаний Парламента Грузии, Парламент принял 622 закона, подписал 54 международных соглашения, провел 14 заседаний Группы доверия, но «к сожалению, за редким исключением, оппозиция почти не участвовала в обсуждение таких законов».

Папуашвили сосредоточился на «анатомии волн дезинформации и радикализации», используемых оппозицией и «связанным с ней» неправительственным сектором, и подробно рассказал о том, почему власть использует «политику стратегического терпения» во внешних отношениях. Он объяснил, почему Грузия не может сделать большего перед лицом угрозы со стороны России, и отметил, что международные партнеры понимают это лучше, чем оппозиция, которая «обвиняет» власть в пророссийской ориентации.

Он также говорил о продолжающейся «кампании дезинформации» вокруг законопроекта об «иноагентах», состоянии здоровья экс-президента Михаила Саакашвили, предполагаемой помощи России в уклонении от санкций и «дезинформации» вокруг судебной системы.

Глава Парламента также раскритиковал президента Саломе Зурабишвили: «высшее должностное лицо страны, которое должно быть объединителем страны, оказалось разъединителем страны, которая, способствуя радикализации, практически приняла игру радикальной оппозиции и тем самым существенно навредила не только «Грузинской мечте», но и международному имиджу и интересам Грузии».

Он подтвердил приверженность Парламента интеграции с ЕС и отметил: «было бы желательно, чтобы НАТО последовало примеру ЕС и предложило более четкие критерии членства Грузии, выполнение которых приблизит нашу страну к Североатлантическому альянсу, как это произошло в случае ЕС».

Вопросы оппозиции в основном касались выступления Папуашвили. Также были подняты вопросы об избежании санкций, китайско-грузинских отношениях, судьбе законов, инициированных оппозицией, предоставлении оппозиции права на встречу с Михаилом Саакашвили и обеспечении свободных и справедливых выборов. Ответы Папуашвили были расплывчатыми, он отверг обвинения оппозиции и еще раз изложил собственную позицию.

Говоря о «радикальной» оппозиции, председатель Парламента вспомнил события 2022 года, когда некоторые оппозиционные партии протестовали против отмены правительством чартерного рейса, которым должны были доставить грузинских добровольцев в Украину. Папуашвили заявил, что это противоречит интересам государства, и добавил: «вы знаете аэропорт, вы знаете, как взять билет, если хотите пожертвовать собой, вы знаете, как туда добраться, где вы можете доказать свой героизм. Хватит быть героем за счет народа!».

В то же время, вместо того чтобы задавать вопросы о работе Парламента, представители правящей партии ограничились восхвалением Папуашвили и критикой оппозиции.

Единственный вопрос, на который спикер дал четкий ответ, – это вопрос независимого депутата Тамар Кордзаия. Кордзаия подчеркнула, что Конституция Грузии четко определяет, что министры должны отвечать на письменные вопросы депутатов, и поинтересовалась, считает ли Папуашвили это неконституционным, на что председатель Парламента согласился и пообещал поработать над этим вопросом.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Georgian)