Осужденный по «делу цианида» протоиерей Георгий Мамаладзе освобожден из тюремного заключения

Протоиерей Георгий Мамаладзе, ранее осужденный по «делу цианида», освобожден из тюремного заключения. Об этом сообщил его брат Торнике Мамаладзе. Решение об освобождении Мамаладзе за 1 год и 7 месяцев до истечения срока наказания было принято Комиссией по условно-досрочному освобождению Министерства юстиции.

Протоиерей Георгий Мамаладзе был арестован в Тбилисском международном аэропорту 10 февраля 2017 года, о чем стало известно общественности лишь через три дня, когда главный прокурор Грузии Ираклий Шотадзе заявил на экстренном брифинге, что протоиерей был задержан за подготовку убийства «высшего духовного иерарха». 16 февраля того же года прокуратура уточнила, что объектом предполагаемого убийства не был «высокопоставленный священнослужитель».

Тбилисский городской суд 5 сентября 2017 года приговорил протоиерея Георгия Мамаладзе к лишению свободы на 9 лет по обвинению в подготовке умышленного убийства по причине мести секретарю-референту Патриарха ГПЦ Илии II – Шорене Тетруашвили, а также незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия (ст. 18, 108 и 236 УК Грузии) 2017 года с мотивом мести.

Приговор также оставили в силе суды вышестоящих инстанций. В январе 2019 года адвокаты протоиерея обратились в Европейский суд по правам человека в Страсбурге. Сторона защиты оспаривала нарушение статьи 6, частей I и II Европейской конвенции по правам человека.

В опубликованном 3 ноября 2022 года решении Европейского суда по правам человека по иску Мамаладзе говорится, что статья 6 Европейской конвенции по правам человека – право на справедливое судебное разбирательство – была нарушена в двух эпизодах. Европейский суд обязал государство выплатить Георгию Мамаладзе сумму в 9 418 лари в течение трех месяцев со дня вступления вердикта в силу.

Как заявил Торнике Мамаладзе Радио «Свобода», для семьи на данный момент первостепенно состояние здоровья его брата, чтобы они «могли поставить его на ноги, уже 5 лет как он парализован. Затем постепенно всем станет известно, мы докажем его невиновность, для нас ничего нет более важного».

НПО «Центр социальной справедливости», которая защищала интересы Мамаладзе в суде, заявила, что освобождение Мамаладзе после семи лет заключения было обусловлено тем, что Мамаладзе «соблюдал требования учреждения, имел положительную характеристику, не был конфликтным и не было видно факторов риска, связанных с совершением преступления в будущем». Кроме того, комиссия приняла во внимание состояние здоровья Мамаладзе и согласие Шорены Тетруашвили, признанной потерпевшей по делу Мамаладзе, на применении к осужденному предусмотренных законом льгот.

Народный защитник Грузии приветствовал решение комиссии и отметил, что в 2019 году народный защитник на основании заключений приглашенных медицинских экспертов дал министру юстиции рекомендацию относительно оказания медицинской помощи осужденному Георгию Мамаладзе. В последующий период изучение дела продолжалось и в октябре 2023 года народный защитник обратился к министру юстиции с рекомендацией, в которой обратил внимание на ухудшение здоровья Мамаладзе.

Примечание: материал был обновлен 15 февраля в 15:00 и к нему добавлено заявление народного защитника.

