Задержаны семь человек по делу транснациональных мошеннических колл-центров

В рамках текущего расследования транснациональных мошеннических колл-центров прокуратура задержала 7 членов организованной преступной группы. 4 февраля Тбилисский городской суд оставил всех семерых под стражей.

В сообщении прокуратуры от 4 февраля говорится, что 18 июля 2023 года, а также 1 февраля текущего года в целях выявления транснациональных мошеннических колл-центров и лиц, причастных к их организации, Генеральному прокуратура Грузии с привлечением представителей компетентных органов Швейцарской Конфедерации и при поддержке Евроджаст провела на территории Грузии провела масштабные мероприятия. В сообщении также говорится, что в рамках мерпориятий был проведен обыск мошеннических т.н. колл-центров, расположенных на различных локациях в Тбилиси, десятков физических лиц, их домов, автомобилей и рабочих мест.

Следствие установило, что деятельность членов организованной группы включала создание компаний в Грузии и обустройство и организацию т.н. колл-центров на их базе в различных местах. Для исправного функционирования колл-центров, члены группы создавали платформы электронной коммерции под различными торговыми марками, использовали веб-сайты, чтобы создать впечатление надежных инвестиционных компаний, и предлагали потерпевшим различные виды выгодных финансовых сделок. Позже обманным путем завладевали крупными суммами, принадлежавшими потерпевшим, и занимались их отмыванием.

Таким образом, члены ОПГ обманным путем завладели несколькими миллионами швейцарских франков, принадлежащими гражданам Швейцарии. А в дальнейшем, чтобы придать легальный вид полученным обманным путем средствам, эти средства размещались на их банковских счетах и ​​использовались для различных целей, в том числе для приобретения недвижимости.

Прокуратура наложила арест на принадлежащее обвиняемым недвижимое и движимое имущество стоимостью до 5 миллионов лари, чтобы не допустить его дальнейшего распоряжения и сокрытия.

Задержанным предъявлено обвинение в мошенничестве и отмывании денег, совершенных организованной группой, что карается лишением свободы на срок от 9 до 12 лет.

