Прокуратура задержала еще 5 человек по т.н. «делу колл-центров»

Генеральная прокуратура Грузии заявила 18 февраля, что в рамках следствия по т.н. «делу колл-центров» задержаны еще пять членов «транснациональной организованной преступной группы» за мошенничество и легализацию денег в крупных размерах.

По данным прокуратуры, члены организованной группы сформировали т.н. «колл-центр» на базе предприятий, базирующихся в Грузии. Сотрудники колл-центра связывались с гражданами Германии и других европейских стран под вымышленными именами, предоставляли ложную информацию о своей компании и предлагали участвовать в электронной торговле ценными бумагами, акциями, товарными активами, валютой и криптовалютой.

При этом операторы заверяли потребителей, что в случае электронной торговли на повышении и снижении цен они смогут с их помощью получить солидную прибыль. В случае получения согласия пользователей средства, выделенные ими для электронной коммерции, размещались на банковских счетах преступной группы, большая часть которых «с фиктивным назначением зачислялась на счета их компаний в Грузии».

«По этой схеме была произведена легализация незаконных доходов в размере десятков миллионов лари, которые были присвоены мошенническим путем», — заявили в прокуратуре.

В отношении задержанных ведется расследование по статьям 180 и 194 Уголовного кодекса Грузии, которые касаются мошенничества и отмывания денег и предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от 9 до 12 лет.

Прокуратура обратится в суд с ходатайством о заключении под стражу в отношении всех пятерых обвиняемых в качестве меры пресечения в установленный законом срок.

В рамках проводимого расследования по делу прокуратура возбудила уголовные дела в отношении 17 лиц, в отношении одного лица ведется экстрадиционное производство. Правоохранители задержали 7 человек 21 октября прошлого года и 6 человек – 3 февраля этого года.

В заявлении прокуратура отметила участие правоохранительных органов других стран, в том числе Германии и Израиля, в расследовании преступления и борьбе с ним, а также эффективное сотрудничество с ними.

Взаимные обвинения правящей партии и оппозиции

Арестам по делу о колл-центрах предшествовали взаимные обвинения оппозиции и правящей команды в покровительстве преступной группировки.

На брифинге 14 февраля депутат от оппозиционного Единого национального движения Леван Хабеишвили в очередной раз обвинил в покровительстве «колл-центров» партию Грузинская мечта, ее основателя Бидзину Иванишвили, главу Службы государственной безопасности Григола Лилуашвили и двоюродного брата Иванишвили Учу Мамацашвили, заявив, что этим путем они в год «вырабатывают черные деньги» в размере около одного миллиарда лари.

«При этом, конечно, эти средства использовались ими в предвыборный период, для подкупа зондеров и провокаторов на избирательных участках», — добавил он.

На состоявшемся в тот же день заседании правительства премьер-министр Ираклий Гарибашвили обвинил представителей прежней власти в покровительстве «колл-центров». Он также подчеркнул, что именно они были причастны к этой деятельности и после того, как государство выявило их вину, они начали «переваливать вину на членов правительства».

Он также поручил министру финансов Лаше Хуцишвили создать специальную рабочую группу для изучения этого вопроса. «Необходимо раз и навсегда решить этот вопрос и прекратить эти спекуляции, которые действительно приняли характер кампании», — сказал Премьер-министр.

Председатель Грузинской мечты Ираклий Кобахидзе также обвинил «конкретного человека», связанного с Национальным движением и его телевидениями, в покровительстве колл-центров. В разговоре с журналистами Кобахидзе не назвал имя подозреваемого, но сказал, что его фамилия начинается на «К».

Еще в прошлом году премьер-министр Ираклий Гарибашвили заявил журналистам, что за деятельностью колл-центров стоит «грабитель» Давид Кезерашвили, министр обороны времени правления Национального движения и один из акционеров телекомпании «Формула»

Примечательно, что глава Службы госбезопасности Григол Лилуашвили 10 февраля подал в суд на депутата ЕНД Левана Хабеишвили и телеканалы «Мтавари архи» и «Формула» за клевету.

