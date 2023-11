Прокуратура Грузии провела масштабные мероприятия по выявлению мошеннических колл-центров

При участии прокуратуры Грузии и представителей компетентных ведомств 11 стран были приняты масштабные меры против мошеннических колл-центров в 23 странах, включая Грузию.

По информации прокуратуры Грузии, масштабные мероприятия были проведены на территории Грузии в июле 2023 года совместно со швейцарскими коллегами. Целью мероприятия было выявление мошеннических колл-центров транснационального характера и лиц, причастных к их организации, которые действовали не только в Грузии, но и во многих странах-членах ЕС.

В рамках совместного расследования установлено, что «члены организованной группы использовали сотни веб-страниц для создания впечатления надежных инвестиционных компаний и предлагали потерпевшим различные виды выгодных финансовых сделок. Целью организованной группы были граждане стран-членов ЕС, в том числе преимущественно Швейцарии и Германии. По имеющейся на данном этапе информации, ущерб составляет несколько миллионов евро.

По информации прокуратуры, в рамках организованных в Грузии мероприятий были проведены обыски в нескольких колл-центрах, десятков лиц, их квартир, автомобилей и рабочих мест. Были изъяты устройства, несущие электронную информацию. Были опечатаны недвижимость, банковские счета и находившиеся на них денежные средства, полученные предположительно преступным путем.

По данным Агентства правового сотрудничества Евросоюза (Eurojust), расследование инвестиционного мошенничества началось в октябре 2019 года после того, как потерпевший обратился к швейцарским властям. В результате мошеннические колл-центры и сайты предполагаемых финансово-торговых компаний были выявлены в Украине, а затем и в Грузии. Из-за войны в Украине расследование было временно приостановлено. Однако к концу 2022 года целенаправленные действия были проведены в 23 странах, где были проведены обыски, а банковские счета и активы были заморожены.

