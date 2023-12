Прокуратура начала уголовное преследование против организаторов транснациональной ОПГ

Генеральная прокуратура Грузии 25 декабря выступила с заявлением, согласно которому Генеральная прокуратура в результате эффективного международного сотрудничества с Евроджастом и компетентными органами Федеративной Республики Германия начала уголовное преследование против трех организаторов транснациональной организованной преступной группы, участника ОПГ группы и юридического лица.

В заявлении прокуратуры говорится, что проведенное расследование установило, что члены организованной группы организовали т.н. колл-центр. «Сотрудники колл-центра в соответствии с заранее разработанным планом обращались к гражданам ФРГ, используя вымышленные имена, предоставляя ложную информацию о местонахождении своей компании и предлагая участвовать в электронных торгах ценными бумагами, акциями, товарными активами, валютой и криптовалютой через созданные преступной группой электронные платформы», – говорится в сообщении прокуратуры.

Согласно тому же заявлению, операторы заверяли пользователей, что с их помощью в случае электронной торговли они смогут получить существенную прибыль на увеличении и падении цен. «На самом же деле они мошеннически присваивали средства, выделенные потерпевшими на электронные торги», – говорится в сообщении.

В целях придания законного вида незаконно полученным средствам в результате многочисленных фиктивных операций по банковским счетам, подконтрольным преступной группе, деньги включались в экономический оборот с целью приобретения различного, в том числе недвижимого имущества. «Группа, организованная по указанной схеме, произвела легализацию незаконных доходов на сумму десятки миллионов лари», – заявили в прокуратуре.

Против всех пятерых фигурантов начато уголовное преследование по факту легализации незаконных доходов, что карается лишением свободы на срок от 9 до 12 лет. Также следствием было арестовано принадлежащее обвиняемым недвижимое имущество стоимостью несколько миллионов лари, в результате чего «они были лишены возможности в дальнейшем распорядиться им и скрыть его».

В прокуратуре отмечают, что организаторы преступления уже осуждены Регенсбургским земельным судом ФРГ за коммерческое и групповое мошенничество.

«Прокуратура в установленный законом срок обратится в Тбилисский городской суд с ходатайством о применении лишения свободы в качестве меры пресечения», – говорится в сообщении, – «Прокуратура Грузии совместно с международными партнерами продолжает расследование с целью выявления и разоблачения других физических и юридических лиц, причастных к деятельности т.н. мошеннических колл-центров в разных странах, в том числе организаторов транснациональных преступлений».

