Правительственная программа «Ради построения европейского государства» представлена в Бюро Парламента

Бюро Парламента Грузии 2 февраля обсудило будущий состав правительства и правительственную программу «Ради построения европейского государства». Программа предусматривает продолжение сотрудничества с ЕС в сфере безопасности и обороны, усилий по деоккупации и укреплению связей с США. Особое внимание уделено стратегическому сотрудничеству с Китаем.

В документе говорится, что Грузия продолжит работать с институтами ЕС и государствами-членами, чтобы начать переговоры о вступлении в ЕС. «С этой точки зрения мы активно работаем над выполнением основных шагов, определенных Еврокомиссией. Кроме того, будет активно продолжена эффективная реализация Соглашения об ассоциации и использование связанных с ним возможностей, в том числе компонента глубокого и всеобъемлющего пространства свободной торговли. Кроме того, с точки зрения получения ощутимых результатов для граждан будет особенно важно продолжить работу по интеграции в единый рынок Евросоюза», – говорится в правительственной программе.

Согласно программе, параллельно с успехами на пути интеграции в ЕС и с учетом геополитической ситуации в мире, возрастает роль страны в плане развития транзитных и энергетических маршрутов, соединяющих Европу и Азию. Соответственно, по отношению к Евросоюзу важной задачей также является дальнейшее усиление транзитной функции Грузии с Евросоюзом и получение взаимной выгоды от компонента, связанного с членством в Европейском энергетическом союзе и вовлечением в Трансевропейскую транспортную сеть.

В контексте отраслевой интеграции особое внимание будет уделено участию в программах ЕС и сотрудничеству со специализированными агентствами, которые будут «практически поддерживать законодательную и институциональную совместимость страны со стандартами ЕС в различных областях». Согласно документу, «будет продолжено активное сотрудничество с Евросоюзом в сфере безопасности и обороны, в том числе по направлению приоритетов, предусмотренных стратегическим компасом Евросоюза, который, среди прочих направлений, подчеркивает важность морской безопасности в Черном море».

При этом будет активно продолжена работа в направлении деоккупации, что подразумевает принятие практических шагов по полной реализации Соглашения о прекращении огня, заключенного 12 августа 2008 года, при посредничестве Евросоюза. В документе подчеркивается, что важным направлением является подтверждение и выполнение обязательства Российской Федерации о неприменении силы и выводе российских вооруженных сил с оккупированных территорий; а также обеспечение создания международных механизмов безопасности на оккупированных территориях.

В целях обеспечения дальнейшего углубления стратегического сотрудничества с США «будет продолжена напряженная работа, в том числе по таким приоритетным направлениям, как: оборона и безопасность, европейская и евроатлантическая интеграция, мирное урегулирование конфликта, укрепление торгово-экономических связей, экономическое развитие Грузии и дальнейшая консолидация демократических институтов».

Согласно программе, особое внимание будет уделено развитию отношений в рамках Декларации о стратегическом сотрудничестве с Китаем по всем приоритетным направлениям, определенным документом, в том числе углублению связей в торгово-экономической, гуманитарной сферах, культуре, образовании, отраслевой и других сферах, а также поддержание позитивной повестки существующего сотрудничества в международных форматах. Активное сотрудничество между Европой и Азией в плане увеличения объемов грузовых перевозок через Грузию также является приоритетом правительства.

