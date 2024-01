Выселение семьи из дома силовиками в Тбилиси вызвало острое сопротивление

Выселение семьи из дома, расположенного на улице Кекелидзе в Тбилиси, вызвало острое сопротивление. Представители Национального исполнительного бюро прибыли на улицу Кекелидзе утром 23 января, однако попытка выселения встретила серьезное сопротивление со стороны владельцев квартиры и их сторонников.

После нескольких часов сопротивления со стороны владельцев квартиры и их родственников правоохранители наконец начали процесс выселения. Распространяется также информация об арестах.

По информации некоторых СМИ, полиция применила против находящихся в здании противников выселения слезоточивый газ. Однако Национальное исполнительное бюро опровергло эту информацию. «Напротив, люди, находившиеся в квартире, предположительно применили перцовый спрей против спасательной службы и правоохранительных органов, чтобы сорвать процесс, во время чего пострадали несколько сотрудников полиции».

Президент Грузии Саломе Зурабишвили отреагировала на выселение и заявила, что «недопустимо выселять людей зимой и в снег, наносить ущерб их имуществу, оскорблять их достоинство, поощрять ростовщиков». Она подчеркнула, что «выселение людей зимой запрещено во всех странах Европы! Права человека и европейские ценности — это не что иное».

Это была пятая попытка полиции выселить семью с 2019 года. Центр социальной справедливости заявил, что семья готова погасить основной финансовый долг, но на данный момент им не позволяют сделать это.

«При порочной денежно-кредитной политике основным интересом кредиторов является завладеть заложенным имуществом – ростовщики пользуются плохим социально-экономическим положением заемщика, что приводит к заключению кредитных договоров на кабальных условиях и повышенным рискам потери жилья на протяжении многих лет», — говорят в организации.

По информации Аппарата народного защитника, ведомство выясняет местонахождение задержанных с целью их посещения и дальнейшего реагирования. «Аппарат народного защитника изучит законность действий правоохранительных органов в процессе выселения», – говорится в заявлении Аппарата народного защитника.

Позже сегодня в МВД подтвердили, что при выселении правоохранителями были задержаны 18 человек за неподчинение законному требованию полиции и нарушение общественного порядка.

В МВД заявили, что собравшиеся физически и словесно оскорбляли правоохранителей и использовали «специальное средство, неустановленное на данный момент, в виде т.н. спрея».

По заявлению министерства, начато расследование по статье 353 УК Грузии по факту оказания сопротивления сотруднику полиции, сотруднику Специальной пенитенциарной службы или иному представителю власти и воспрепятствования охране общественного порядка в ходе процесса выселения.

В МВД также отметили, что собравшиеся на месте граждане «целенаправленно» повредили автомобиль, принадлежащий Национальному исполнительному бюро, в связи с чем следствие начато по статье 187 части 2 подпункта «в» УК Грузии, которая касается группового повреждение предмета. По данному факту задержаны 2 человека.

Руководитель Ассоциации молодых юристов Грузии (АМЮГ) Нона Курдованидзе заявила, что некоторых из задержанных на улице Кекелидзе, вероятно, перевели в здание полиции, расположенное на Кахетинском шоссе, и с ними пытаются встретиться юристы АМЮГ. По ее словам, адвокатам не говорят, находятся ли конкретные лица на месте.

Курдованидзе призывает МВД немедленно предоставить адвокатам информацию о местонахождении задержанных и разрешить адвокатам их посетить.

Примечание: Материал обновлен в 17:00 и к нему добавлено заявление МВД, а также в 18:50 добавлен комментарий руководителя АМЮГ.

Материал будет обновляться…

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Georgian)