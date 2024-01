Национальное исполнительное бюро отложило выселение еще одной семьи

После выселения 23 января семьи из квартиры на улице Кекелидзе в Тбилиси Национальное исполнительное бюро приняло решение отложить запланированное на сегодня выселение еще одной семьи. В агентстве подтвердили свое решение «Civil Georgia».

«Поскольку семья социально уязвима и в семье проживают 2 несовершеннолетних, бюро дает сторонам дополнительное время, несколько месяцев, для переговоров и согласования. Мы тоже подключимся и постараемся как-то это урегулировать», – заявили «Civil Georgia» в Национальном исполнительном бюро.

Выселение должно было начаться сегодня в 11:00. Десятки гражданских активистов, граждан и представителей СМИ собрались перед зданием дома на улице Дадиани рано утром 24 января. Они планировали оказать сопротивление сотрудникам Национального исполнительного бюро и предотвратить выселение.

После вчерашнего выселения, вызвавшего общественный протест, Центр социальной справедливости призвал правительство «немедленно прекратить выселения, запланированные на эту неделю и на эту зиму в целом».

На выселение отреагировала и президент Грузии Саломе Зурабишвили, заявившая, что «недопустимо выселять людей зимой и в снег, наносить ущерб их имуществу, оскорблять их достоинство, поощрять ростовщиков».

