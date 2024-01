У народного защитника появился новый заместитель

Народный защитник Грузии Леван Иоселиани 29 января назначил Ирине Чихладзе своим новым заместителем. Она будет заниматься координацией и надзором за деятельностью Департамента по правам детей, Гендерного департамента, Департамента по правам лиц с ограниченными возможностями, Департамента по вопросам равенства и регионального управления Аппарата народного Защитника.

Эта должность стала вакантной после того, как несколько месяцев назад бывший заместитель народного защитника Натиа Джулакидзе покинула эту должность без какого-либо шума. Джулакидзе была назначена народным защитником в апреле, и ее назначение встретило сопротивление, поскольку она является племянницей бывшего коллеги Левана Иоселиани по партии Алеко Элисашвили. На вопрос – если Алеко Элисашвили сделает дискриминационное заявление, будет ли его критиковать, тогда Джулакидзе тогда ответила – «обязательно буду критиковать».

Что касается нового заместителя, Чихладзе пришла в Аппарат народного защитника из ООО «Объединенная водопроводная компания Грузии», где в 2020-2024 годах работала советником директора компании, а затем руководителем Отдела управления проектами, финансируемыми донорскими организациями. По данным Аппарата народного защитника, она также является приглашенным профессором конкурентного права и европейского права в Национальном университете Грузии (SEU).

В период проживания в Германии, Ирине Чихладзе работала в Мюнхене в Отделе по борьбе с терроризмом и отмыванием денег Баварской страховой палаты, была членом правления Ассоциации грузин в Германии, молодым послом Грузии в ФРГ, направленным Министерством иностранных дел Грузии.

В 2016-2017 годах Чихладзе работала главным специалистом Национальной комиссии по регулированию энергетики и водоснабжения Грузии, а в 2014-2016 годах занимала должность советника в Агентстве по конкуренции.

В разные годы работала в Федеральной антимонопольной службе Германии (Бонн) и в бюро парламента Германии (Берлин).

Ирина Чихладзе до сих пор является докторантом юридического факультета Мюнхенского университета Людвига-Максимилиана (LMU) и получила степень магистра на юридическом факультете того же университета. Ей также присвоены степени бакалавра и магистра юридического факультета Тбилисского государственного университета имени Иване Джавахишвили (ТГУ).

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Georgian)