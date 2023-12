Народный защитник Грузии посещает Киев

Народный защитник Грузии Леван Иоселиани, который с официальным визитом находится в Киеве, 7 декабря встретился с заместителем председателя Верховной Рады Украины Александром Корниенко. По информации Аппарата народного защитника Грузии, на встрече обсуждались вопросы сотрудничества двух стран в направлении защиты прав человека и общие вызовы.

По той же информации, Леван Иоселиани принял участие в международной конференции высокого уровня по правам человека в Киеве на тему «Свобода или страх», которая была посвящена 75-летию принятия Декларации прав человека. С видеообращениями к участникам конференции обратились верховный комиссар ООН по правам человека Волкер Турк, комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович и омбудсмен Республики Хорватия Тена Шимонович.

На встрече обсуждался ряд вопросов, в том числе война в Украине; говорили о вызовах, связанных с восстановлением страны в условиях войны и после победы; о перспективах борьбы за будущее и будущего развития инфраструктуры на возвращенных территориях на основе исторического прошлого; также о справедливости, в том числе, о справедливости, необходимости обеспечить эффективные гарантии безопасности, основанные на документировании преступлений и подотчетности, верховенстве закона.

В конференции приняли участие и выступили с докладами представители Верховной Рады Украины, министры и премьер-министры, руководители международных организаций, главы аккредитованных в Украине дипломатических миссий и омбудсмены европейских стран.

