Гарибашвили встретился с послом КНР и пообещал поддержать принцип единого Китая
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили 16 января встретился с послом Китайской Народной Республики в Грузии Чжоу Цзянем. По информации Администрации правительства Грузии, стороны обсудили тесные дружеские отношения двух стран и будущие перспективы сотрудничества.
Согласно той же информации, посол предоставил премьер-министру информацию о прошедших на Тайване т.н. выборах, в связи с чем премьер-министр еще раз выразил решительную поддержку правительства Грузии в отношении принципа одного Китая. «Стороны еще раз подтвердили свою поддержку суверенитета и территориальной целостности друг друга», – говорится в пресс-релизе Администрации правительства Грузии.
Стороны «высоко оценили встречу, состоявшуюся между премьер-министром Грузии и председателем КНР Си Цзиньпином во время его прошлогоднего визита в Пекин, и ее значение в грузино-китайских отношениях».
Встреча Гарибашвили с китайским послом состоялась на фоне визита делегации «Грузинской мечты» в Китай 14-20 января и встречи с представителями Коммунистической партии.
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