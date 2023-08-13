Гарибашвили: Китай очень важен для нас

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили записал эксклюзивное интервью Центральному телевидению Китая (CCTV) во время своего последнего визита в КНР. Он рассказал об отношениях между Грузией и Китаем, в частности, об установлении стратегического партнерства между этими двумя странами. Кроме того, среди прочего, он обсудил политику Грузии в регионе, почему Грузия привлекательна для китайских компаний, а также роль Грузии в инициативе «Один пояс, один путь».

Говоря о визите, премьер-министр Гарибашвили назвал визит «историческим» и поблагодарил председателя КНР Си Цзиньпина за приглашение.

Касаясь встречи с председателем Си Цзиньпином и перенесения отношений между Китаем и Грузией на уровень стратегического партнерства, Гарибашвили сказал: «У нас была очень успешная и плодотворная встреча с председателем Си Цзиньпином… Было особенно приятно решение о перенесении нынешних отношений на новый уровень, которое мы приняли вместе… Это будет очень важно и полезно для обеих стран. Я бы сказал, историческое решение… Я возвращаюсь домой с конкретными, ощутимыми результатами». Он также похвалил церемонию открытия Игр FISU, на которой присутствовал, назвав ее «фантастической», «захватывающей» и «впечатляющей».

На вопрос, что он думает о председателе Си Цзиньпине, его видении и стиле управления, Гарибашвили сказал: «без преувеличения могу сказать, что председатель Си Цзиньпин действительно образцовый лидер. Он дальновидный, мудрый человек, который много сделал для своего великого народа. Он осуществляет очень амбициозные проекты и реформы для вашей страны и народа. Я думаю, что он вдохновляющий лидер». Он сказал, что говорил с председателем КНР в ходе двусторонней встречи: «о возможности обмена опытом, управления и других инициатив, которые исходят от Китая и председателя Си Цзиньпина. Я очень заинтересован в укреплении наших двусторонних связей, отношений, дружбы и доверия с правительством Китая и председателем Си Цзиньпином».

Отвечая на вопрос о поддержке Грузией инициативы «Один пояс, один путь» и активном участии в ней, а также об инициативах глобального развития, глобальной безопасности и глобальной цивилизации, предложенных председателем Си Цзиньпином, и о том, как он оценивает важность этих инициатив в преодолении глобальных вызовов, Гарибашвили сказал: «я должен откровенно сказать, что мы полностью поддерживаем инициативы председателя Си Цзиньпина, и здесь я скажу вам, почему. Все его инициативы направлены на мир, прогресс, модернизацию, процветание и развитие. Я думаю, это здорово. Это то, что сегодня нужно миру. Мир сегодня нуждается в мире, стабильности и процветании… Инициативы председателя Си Цзиньпина, я бы сказал, поистине выдающиеся. Я верю, что эти инициативы станут источником вдохновения для многих народов и стран».

Он добавил, что Грузия была одной из первых стран, присоединившихся к инициативе «Пояс и путь» в 2015 году, отметив, что Грузия раньше была частью Шелкового пути. Он также подчеркнул, что Тбилисский форум Шелкового пути был основан по его инициативе в 2015 году, чтобы продемонстрировать поддержку Грузии.

На вопрос, как он видит будущее сотрудничество в формате «Один пояс, один путь», премьер-министр сказал: «Она (Грузия)] имеет уникальное геостратегическое положение и соединяет Восток с Западом. Это самый короткий маршрут. То есть, например, доставка товаров из Китая в Европу занимает около 15 дней». Он подчеркнул, что существует большой потенциал для развития т.н. Среднего коридора совместно с Казахстаном, Азербайджаном и Турцией, и отметил, что Грузия подписала «Путеводитель с Казахстаном и Азербайджаном». Он сказал: «у нас есть полное понимание того, как повысить производительность этого коридора, как увеличить пропускную способность железных дорог, портов и другой инфраструктуры».

Гарибашвили сказал: «мы реализуем в Грузии крупные инфраструктурные проекты, такие как высокоскоростная магистраль Восток-Запад. Сейчас мы собираемся начать большой портовый проект, глубоководный порт, я имею в виду Анаклия. После реализации всех девяти этапов его производительность составит около 100 млн тонн». Он также рассказал о планах модернизации железной дороги и автомагистрали Восток-Запад, которые, как он отметил, реализуют китайские компании, добавив, что «их работой в Грузии мы довольны».

Он подчеркнул, что у Грузии есть естественная способность позиционировать себя как транспортный, логистический и энергетический узел, добавив, что Грузия хочет начать строительство «международного аэропорта мирового класса», который, по его словам, станет частью инициативы «Один пояс, один путь». Он также сказал: «Средний коридор очень важен. В ближайшем будущем он станет очень интересным альтернативным маршрутом. Нам нужно быть креативными, нам нужно действовать быстро и, конечно же, нам нужна полная координация, полная открытость и прозрачность».

В интервью Гарибашвили также рассказал о Соглашении о свободной торговле с Китаем, сказал, что Грузия имела «привилегию» подписать это соглашение, и подчеркнул, что переговоры начались во время первого срока его премьерства. По его словам, результаты видны, так как за последние годы товарооборот между двумя странами вырос на 400%, а Китай стал 3-м торговым партнером Грузии. Он сказал: «если мы продолжим экспортировать товары – более качественную продукцию – в Китай и из Китая сюда, он может легко стать торговым партнером номер один для Грузии».

Отвечая на вопрос о будущих перспективах двусторонней торговли, Гарибашвили сказал: «конечно, Китай очень важен для нас. Поэтому мы полностью поддерживаем рост торгово-экономических отношений с Китаем. Я призвал грузинский бизнес больше развивать отношения с Китаем, китайскими компаниями, экспортировать больше товаров, вина и другой продукции. Таким образом, в этом направлении есть большой потенциал». На вопрос, чего он ждет от Грузии на китайском рынке, премьер-министр сказал, что ожидает: «качественных сельскохозяйственных и других товаров – золота, меди и т.д.».

Он подчеркнул, что Грузия планирует открыть туристические центры в разных городах Китая и сказал, что Грузия хочет способствовать развитию туризма в обоих направлениях.

Он также рассказал о том, почему Грузия привлекательна для иностранных компаний. Он заявил, что «низкие налоги, низкий (уровень) бюрократии, низкий уровень коррупции, прозрачность» делают Грузию привлекательной, добавив, что Грузия является «одной из самых свободных экономик в мире». Он также подчеркнул, что соглашения о свободной торговле Грузии открывают доступ к рынку 2,3 миллиарда потребителей. Гарибашвили также отметил: «теоретически, если китайские промышленные или другие типы компаний откроют филиалы – фабрики или сборочные предприятия – в Грузии, они смогут свободно экспортировать товары в Евросоюз, без налоговых барьеров». Мое правительство очень дружелюбно к бизнесу, очень открыто. Мы обеспечиваем максимальную поддержку и комфорт китайским компаниям».

Ведущая напомнила: «во время вашего первого премьерства в 2015 году вы сказали в интервью, что для мира и стабильности в регионе страна полностью изменила свой подход к своим соседям и избрала проводить по отношению к ним прагматичную, рациональную и конструктивную политику…». Затем ведущая спросила, как премьер-министр охарактеризовал бы (дипломатический) подход Грузии, учитывая постоянно меняющуюся глобальную среду, с которой мы сейчас сталкиваемся.

«Мое правительство ориентировано на мир. Мы хотим мира, стабильности и процветания для нашего народа. Нам действительно удалось сохранить мир в Грузии за последние 10 лет. Это единственный период непрерывного мирного и стабильного существования. Поэтому мы и впредь будем проводить эту прагматичную, конструктивную политику, направленную на решение наших проблем мирным путем. Таким образом, мое видение в отношении Грузии состоит в том, чтобы обеспечить нашему народу большее процветание, большее развитие и прогресс, быструю модернизацию и преобразование. Грузия может стать страной мира, стабильности и процветания», – сказал Ираклий Гарибашвили.

Ведущая отметила, что разные страны выбирают разные пути для достижения этой цели, наиболее подходящие для их условий, Китай выбрал модернизацию и поинтересовалась, как премьер-министр относится к выбору Китая. Гарибашвили ответил: «в Китае произошли очень быстрые изменения. Нынешний процесс модернизации действительно впечатляет. Опять же, это исходит от председателя Си Цзиньпина, его политики и инициатив, которые приносят больше процветания китайскому народу. Это может стать источником вдохновения для других стран и народов. Например, я впервые был в Китае в 2015 году. С тех пор мы видим много изменений каждый год. Возможности для улучшения велики. Рост происходит быстрыми темпами, и я думаю, что все это очень хорошо, очень впечатляет. Поэтому я хотел бы еще раз поблагодарить и поздравить вас со всем, чего вы достигли за последнее десятилетие, особенно во время руководства председателя Си Цзиньпина».

В ходе интервью Гарибашвили также упомянул о «долгой истории» отношений между гражданами обеих стран и дружбе между двумя странами, заявив, что «отношения между людьми повысят ценность наших отношений».

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