Грузинские политики оценивают установление стратегического партнерства между Грузией и Китаем

В рамках визита премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили в Китай 31 июля стороны выступили с совместным заявлением об установлении стратегического партнерства. По информации Администрации правительства Грузии, заявление состоит из четырех частей: политическое измерение, экономическое измерение, измерение отношений между народами и культурных отношений и международное измерение.

«Civil Georgia» предлагает оценки стратегического партнерства между Грузией и КНР от политиков из правящей команды и оппозиции.

Правящая команда

Шалва Папуашвили, председатель Парламента: «Что касается углубления отношений с Китаем, это было сделано Парламентом в рамках резолюции, касающейся внешней политики, которую этот Парламент принял в декабре 2020 года… Когда мы говорим об укреплении новой роли Грузии, которая является частью Среднего коридора… здесь решающее значение имеет Китай. Когда мы говорим о перевозке различных видов грузов, конечно, Китай является той страной, которая может загрузить этот транспортный коридор. Поэтому важно, что один из важнейших игроков в вопросе использования Срединного коридора уже является нашим стратегическим партнером в этом соглашении… У нас уже много лет очень крепкие отношения с Китаем, у нас есть Соглашение о свободной торговле с Китаем, и в этом отношении мы являемся одной из уникальных стран, которая одновременно имеет свободную торговлю с Евросоюзом и Китаем, что добавляет дополнительную ценность нашей стране».

Ираклий Кобахидзе, председатель «Грузинской мечты»: «Это был самый важнейший визит премьер-министра, а установление стратегического партнерства с Китаем — одно из важнейших внешнеполитических достижений Ираклия Гарибашвили… В ходе стратегического партнерства с Китаем все будет проходить прозрачно. Конечно, мы будем в режиме консультаций со всеми партнерами… Я не знаю, что означает заявление Госдепартамента о том, что партнерство с Китаем мешает Грузии на пути евроинтеграции. Главное, что стратегическое партнерство с Китаем будет способствовать реализации наших государственных интересов. Что касается интересов Китая в порту Анаклия, о которых упоминает Госдепартамент США, то если США заботятся о порте Анаклия, они должны выражать это через инвестиции. Я не знаю, в чем причина, но до сих пор в порт Анаклия не было вложено никаких инвестиций… Забота выражается в инвестициях… Любые инвестиции были бы для нас очень кстати… Китай – одна из сверхдержав, который имеет вторую по величине экономику в мире… Китай играет очень важную роль в мировой экономике… Следовательно установление стратегического партнерства с Китаем имеет принципиальное значение для дальнейшего развития нашей страны».

Каха Каладзе, генеральный секретарь «Грузинской мечты», мэр Тбилиси: «Премьер-министр провел очень важный визит. Важно дальнейшее углубление существующих отношений между Грузией и Китаем. Есть большие возможности с точки зрения экономического развития для того, чтобы в Грузию пришли инвестиции, было вложено больше денег, созданы новые рабочие места. Мы все видели, насколько важные заявления и послания прозвучали. Конечно, это будет иметь конкретные последствия, где будут учитываться интересы нашей страны. Грузия и грузинский народ получат еще больше преимуществ. Этот визит важен для нашей страны и ее будущего».

Георгий Вольский, «Грузинская мечта», депутат Парламента: «Китай имеет стратегические отношения со 110 странами, в том числе почти со всеми странами Евросоюза… Поэтому, если это не навредит нам, мы догоним наших западных партнеров в направления отношений с Китаем. Просто для маленькой страны, Грузии, важны стабильность и политические вопросы, связанные с территориальной целостностью и многими другими направлениями, особенно со страной со второй по величине экономикой в ​​мире».

Гурам Мачарашвили, член политической группы «Сила народа»: «Связи Грузии с КНР, будь то экономические или политические, всегда были важны, это всегда отмечали все правительства, особенно в последние годы, когда экономика Китая выросла и занимает большую долю в мировой экономике».

Оппозиция

Теона Акубардия, член парламентской политической группы «Группа реформ»: «У Китая и Грузии есть… Соглашение о свободной торговле и экономические отношения, однако доведение этих отношений до уровня стратегического партнерства выходит за рамки как внешнеполитической стратегии, так и резолюцию Парламента о внешней политике, а значит, во внешнеполитических приоритетах Парламент такого правительству не заказывал. Поэтому, учитывая, что этот процесс находится вне внешнеполитической стратегии и мы не знаем, о чем идет речь, мне будет сложно что-то сказать. Однако я направила парламентский вопрос министру иностранных дел, и не исключаю, что мы услышим от министра иностранных дел вместе с группой депутатов на интерпелляции, что подразумевает стратегическое партнерство с Китаем».

Роман Гоциридзе, политическая группа «Еврооптимисты»: «В содержание стратегического партнерства Китай вкладывает очень много разного содержания, и оно не похоже на то, что вкладывается, например, с Соединенными Штатами Америки. Практически каждая вторая страна ЕС подписала подобное соглашение с Китаем, включая Украину. Поэтому углубление торгово-экономических отношений с Китаем — это хорошо, но в этом случае мы должны быть осторожны в отношении таких инвестиции, которые уже отвечают общим интересам с нашими западными странами-стратегическими партнерами».

Михаил Даушвили, член политической группы «За Грузию», депутат Парламента: «Китай — страна с огромной экономикой, с которой нам, безусловно, нужно экономическое сотрудничество, и это важно для нас… Огромная привилегия для Грузии иметь соглашение о свободной торговле как с Китаем, так и с ЕС, но следует понимать, что когда мы говорим о стратегическом партнерстве, здесь возникает несколько важных вопросов. Во-первых, это стратегическое партнерство может ли случайно нанесет ущерб нашим отношениям с существующими стратегическими партнерами – ЕС, США, стратегические отношения с которыми мы укрепили в Конституции».

Тамаз Датунашвили, член партии «Лело за Грузию»: «Это опять попытка саботировать статус кандидата в члены ЕС и саботировать наш западный курс… С Китаем невозможно иметь стратегическое партнерство в ситуации, когда мы говорим про евроатлантическую интеграцию… Китай главный финансист войны России, Китай мешает санкциям против России… Поэтому в данной ситуации стратегическое партнерство с Китаем означает стратегическое партнерство с Россией».

Серго Чихладзе, член партии «Стратегия Агмашенебели»: «Говорить о стратегическом партнерстве преждевременно, потому что рамки стратегического партнерства определяются Парламентом и предусмотрены законом. Пока что у нас есть стратегическое партнерство с Соединенными Штатами. Парламент не давал согласия правительству на стратегическое партнерство с Китаем. Правительство должно учитывать мнение Парламента и выполнять поручение Парламента. Конечно, у нас должен быть хороший настрой, партнерский настрой, но стратегическое партнерство — это другой уровень, и для этого нужно согласование с Парламентом».

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