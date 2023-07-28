Премьер-министр Грузии встретился с председателем Си Цзиньпином в Китае

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили встретился с председателем Си Цзиньпином в рамках своего визита в Китайскую Народную Республику. Встреча прошла в Чэнду, провинция Сычуань, где Гарибашвили находится по приглашению председателя КНР. Глава правительства Грузии принимает участие в церемонии открытия Всемирной летней универсиады.

По сообщению Администрации правительства Грузии, на встрече было принято решение о дальнейшем углублении двустороннего сотрудничества между Грузией и КНР. Ираклий Гарибашвили отметил, что Грузия ценит многолетнюю дружбу и сотрудничество с КНР, и поблагодарил председателя за «Глобальную инициативу пояса и пути».

Гарибашвили напомнил, что «Китай одним из первых признал независимость Грузии в 1992 году, когда мы восстановили независимость. Затем мы установили дипломатические отношения между нашими двумя странами». По его словам, Грузия твердо поддерживает принцип единого Китая.

«Позвольте еще раз отметить, что Грузия привержена идее углубления торгово-экономических связей с Китаем по многим направлениям, и мы рады, что в рамках этого визита будут подписаны важные документы», – заявил премьер-министр Грузии. По его словам, Грузия ценит дружбу и партнерство с Китаем. Гарибашвили заявил: «я благодарен за ваше решение поднять наши отношения до уровня стратегического партнерства, которое, я верю, принесет конкретные результаты и выгоду обеим сторонам».

В свою очередь председатель КНР приветствовал приверженность Грузии углублению двусторонних отношений и подчеркнул политическое доверие и развитие стабильных отношений между двумя странами за последние 31 год. Признав, что Грузия является другом и хорошим партнером Китая, председатель КНР сказал: «как бы ни развивались события на международной арене, отношение Китая к развитию отношений с Грузией не изменится». По его словам, Грузия и Китай установят стратегическое партнерство и «тем самым наши двусторонние отношения перейдут на новый уровень».

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