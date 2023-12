Шарль Мишель: Решение о расширении является сигналом надежды и уверенности

Саммит Евросоюза завершился 15 декабря совместной пресс-конференцией президента Европейского совета Шарля Мишеля, президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и премьер-министра Испании Педро Санчеса. Президент Европейского совета заявил, что принятое на саммите решение по пакету расширения было для него «эмоциональным» и призвал страны-кандидаты быстро реализовать необходимые реформы, чтобы продолжить путь к членству в ЕС.

В повестку саммита ЕС входили такие вопросы, как расширение, безопасность и оборона, а также ситуация на Ближнем Востоке, война в Украине, восстановление Украины, санкции против России и др.

В первый день саммита, несмотря на ожидаемые трудности из-за позиции Венгрии по отношению к Украине, лидеры Евросоюза приняли решение начать переговоры о вступлении с Украиной и Молдовой и предоставить Грузии статус страны-кандидата при условии, что будут предприняты надлежащие шаги в соответствии с рекомендациями Еврокомиссии от 8 ноября 2023 года. Они также решили начать переговоры о вступлении с Боснией и Герцеговиной, как только она будет соответствовать необходимым критериям членства.

По окончании саммита президент Европейского совета Шарль Мишель открыл пресс-конференцию обзором решений саммита Евросоюза: «агрессивная война России против Украины уже существенно трансформировала Евросоюз». По его словам, «мы опираемся на ценности мира, безопасности и благополучия. Саммит имеет историческое измерение, поскольку мы решили начать переговоры с Молдовой и Украиной и предоставить статус кандидата Грузии».

Он назвал это решение «сигналом надежды и уверенности» и заявил: «мы абсолютно убеждены, что расширение является инвестицией в мир, безопасность и благополучие. Это очень сильный политический сигнал, который мы посылаем нашим европейским гражданам, гражданам стран-кандидатов и остальному миру».

Комментируя решение о следующих шагах по присоединению Грузии, Молдовы, Украины и Боснии и Герцеговины, Шарль Мишель сказал: «это, наверно, останется одним из самых эмоциональных моментов для меня, потому что в тот момент я заявлял от имени всех моих коллег: мы сделали это, мы открыли перспективу… что имеет фундаментальное значение, потому что это изменит облик Евросоюза на годы и десятилетия, а также изменит реальность для стран, о которых мы говорим».

Что касается его послания грузинам и дальнейших шагов, он сказал: «Поздравляем! Мы очень рады, что смогли принять такое решение! Теперь давайте работать быстро, засучим рукава, предпримем необходимые шаги и осуществим реформы. Давайте сделаем этот Евросоюз, который мы все разделяем, успешным…».

Урсула фон дер Ляйен заявила: «Поздравляю! Продолжайте хорошее дело. Вы Европа. Мы хотим, чтобы вы присоединились к ЕС, и давайте работать вместе».

Премьер-министр Испании Санчес, чья страна в настоящее время председательствует в ЕС, призвал страны-кандидаты в ЕС воспользоваться моментом и провести реформы, которые в итоге позволят им присоединиться к ЕС.

