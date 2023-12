Тбилиси и Сухуми обсудили вопросы Ингури ГЭС

23 декабря сухумская «Нужная газета» сообщила, что «министр экономики» оккупированной Абхазии Кристина Озган провела переговоры с грузинским руководством Ингури ГЭС. По сообщению газеты, Сухуми запросил дополнительный объем электроэнергии. О прибытии Озган в Зугдиди сообщило также российское государственное информационное агентство «Спутник».

О чем была встреча?

26 декабря «Спутник Абхазия» сообщил со ссылкой на слова Озган, что консультации по эксплуатации Ингури ГЭС «проводятся часто». По словам Озган, обсуждались ожидаемые объемы потребления электроэнергии в январе-марте 2024 года и другие технические вопросы работы ГЭС. Озган также сообщила, что Сухуми выразил желание запустить каскад Перепадных ГЭС (Варднили ГЭС), расположенный в Гальском районе. Однако генеральный директор Ингури ГЭС Леван Мебония заявил, что Тбилиси считает такую ​​инвестицию «невыгодной».

В Министерстве экономики Грузии воздержались от комментариев по поводу приезда Озган в Зугдиди. Генеральный директор Мебония не ответил на вопросы «Civil Georgia».

Абхазию в ожидании энергокризиса

Энергетические проблемы Абхазии имеют глубокие корни и носят комплексный характер, хотя производство электроэнергии является редкой областью сотрудничества между грузинской и абхазской сторонами. Ингурская плотина находится на территории, контролируемой Тбилиси, а турбины — в оккупированном Гальском районе. Согласно неофициальному соглашению между Тбилиси и Сухуми, 40% электроэнергии, вырабатываемой Ингури ГЭС, поступает в Абхазию, а остальная Грузия получает 60%.

В то время как доля электроэнергии, производимой Ингури ГЭС, в остальной части Грузии снижается, Абхазия почти полностью зависит от нее, – отметил Мебония. Оккупированный регион зависит от ГЭС, чтобы иметь электричество зимой.

В последние годы потребление Абхазии превысило квоту 1997 года. Например, в 2019 году потребители Абхазии использовали примерно 48% электроэнергии, вырабатываемой Ингури ГЭС. Когда Ингури ГЭС не мог поставлять достаточное количество электроэнергии из-за сезонного падения производства или восстановительных работ, дефицит покрывала Россия. Это произошло, например, в декабре 2020 года. Однако даже этого снабжения недостаточно – когда Ингури ГЭС отключили из-за восстановительных работ, Сухуми пришлось ввести график, чтобы избежать полного отключения электроэнергии.

Критической проблемой для Сухуми является то, что Россия требует оплаты за электричество в то время, как энергия, вырабатываемая Ингури ГЭС, достается бесплатно. Поскольку отдельные потребители не платят за электроэнергию (хотя они часто используют бесплатную электроэнергию, чтобы «заработать биткойны», что, как сообщается, является обычной практикой), мобилизация средств становится все более проблематичной. 15 ноября 2023 года Кристина Озган отметила, что в Абхазии «сложная ситуация в энергетической сфере». По ее словам, в четвертом квартале этого года Абхазия столкнулась с дефицитом электроэнергии. «Мы должны понимать, что электроэнергия – это товар, за который надо платить. Бесконечно решать вопрос только за счет социальной помощи из России не получится», – сказала она.

24 декабря СМИ сообщили, что Сухуми заплатил 700 миллионов рублей за российское электричество и таким образом покрыл расходы лишь до конца года.

Ингури ГЭС – политический рычаг?

Несколько недель назад лидер оппозиционной «Европейской Грузии» Гига Бокерия вынес вопрос об Ингури ГЭС в общественную повестку дня. Он провел брифинг недалеко от Ингурской плотины, на котором заявил, что Ингурская плотина является инструментом, с помощью которого власти Грузии обязаны оказывать давление на власти оккупированного региона. Но, как он отметил, за последние годы объем электроэнергии, поставляемой действующей властью Грузии в оккупированный регион с Ингури ГЭС, превысил 80%. В этой связи Бокерия указывает на убийства граждан Грузии оккупационными силами и обвиняет Тбилиси в финансировании оккупационного режима. Он также заявил, что если ситуация на местах не изменится к лучшему для граждан Грузии, Ингури ГЭС будет для них полностью закрыта, добавив, что Тбилиси не зависит только от Ингури ГЭС и имеет другие источники электроэнергии.

После прибытия Озган в Зугдиди Бокерия сделал еще один комментарий журналистам, в котором отметил, что Тбилиси должен использовать Ингури ГЭС, как политический рычаг для давления на оккупационный режим. «Наша цель – не отключить Ингури ГЭС, наша цель – дать врагу увидеть, что мы можем отключить его, если они не пойдут на определенные уступки», – заявил Бокерия и напомнил об этнических грузинах, убитых или незаконно задержанных оккупационными силами, в том числе Ираклия Бебуа и Гигу Отхозория. Он подверг критике власти Грузии за незащищенность интересов страны и за неиспользование имеющихся у нее рычагов.

Каскад Перепадных ГЭС

Каскад Перепадных ГЭС (Варднили ГЭС) мог бы помочь Сухуми частично решить энергетическую проблему. Из четырех ГЭС работает только ГЭС-I с установленной мощностью 220 МВт. В 2021 году Мебония заявил изданию «Эхо Кавказа», что оставшиеся три находятся на балансе Грузии и планируется их восстановление. Но теперь он заявляет, что восстанавливать их будет невыгодно.

