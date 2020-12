Москва начала поставлять электричество в оккупированную Абхазию

Россия начала поставлять электричество в оккупированную Абхазию с 11 декабря, после того как 15 ноября в регионе был введен график подачи электроэнергии, чтобы предотвратить отключение Ингури ГЭС, и электричество отключают три раза в день на два часа.

Импорт российской электроэнергии в Абхазию предшествует началу реабилитации деривационного тоннеля Ингури ГЭС, которая запланирована на февраль 2021 года, в ходе чего подача электроэнергии в регион будет еще больше ограничена.

В последнее время в оккупированном регионе наблюдается дефицит электроэнергии, и эта проблема, среди прочего, связана также с незаконной добычей криптовалюты, что еще более усугубляет и без того хрупкую энергетическую стабильность региона.

На фоне дефицита электроэнергии власти оккупированной Абхазии вновь запретили потребление электроэнергии майнерами криптовалюты с 8 декабря по 1 июня 2021 года. Ранее в сентябре регион решил разрешить добычу криптовалюты, но с жесткими ограничениями, поскольку запрет, введенный предыдущим правительством в 2018 году, оказался неэффективным.

Лидер оккупированной Абхазии Аслан Бжания заявил ранее в этом месяце, что «полное восстановление» энергосистемы региона обойдется примерно в 10 миллиардов российских рублей.

Оккупированная Абхазия в течение многих лет полностью зависела от электроэнергии, вырабатываемой Ингури ГЭС, бетонная арочная плотина которой высотой 271,5 метра расположена на контролируемой Тбилиси стороне административной границы, а пять генераторов ГЭС находятся на стороне оккупированной Абхазии в Гальском районе.

