Сухуми ввел график подачи электроэнергии

Власти оккупированной Абхазии ввели ограничения на поставки электричества из-за роста потребления электроэнергии, что обусловлено «массовыми незаконными подключениями к сети».

Компания «Черноморэнерго», которая занимается распределением электричества на територии оккупированной Абхазии, заявила 15 ноября, что для предотвращения остановки Ингури ГЭС поставки электричества будут отключаться на два часа три раза в день.

«Президент» Абхазии Аслан Бжания заявил 17 ноября журналистам, что регион может остаться без электричества, если не будут приняты нежелательные, но необходимые меры.

В последнее время в оккупированном регионе наблюдается нехватка электричества, и проблема заключается, среди прочего, в незаконной добыче криптовалюты, что усугубляет и без того хрупкую энергетическую стабильность региона.

По информации Черноморэнерго, потребление электроэнергии в регионе с населением менее четверти миллиона ежегодно растет на 5-9%. По мнению компании, удовлетворить существующий спрос на потребление доступными средствами невозможно.

16 ноября «Черноморэнерго» провела рейды в различных районах и отключила от сети объекты по добыче криптовалюты. Однако оппозиция требует «более жестких мер».

Даже без деятельности майнеров криптовалюты, критическая ситуация в энергетическом секторе сложилась еще несколько лет назад, — сказал Бжания, добавив, что для решения проблемы необходимы серьезные частные инвестиции, поскольку у Абхазии нет необходимых финансов.

Бжания также отметил, что во время ремонтных работ на Ингури ГЭС региону электричеством поможет Москва. Весной следующего года Ингури ГЭС остановится на несколько месяцев на ремонт. Нам нужно электричество, и у нас нет другого выхода, кроме российской помощи, — сказал Бжания. По его словам, на недавней встрече Путин пообещал помочь региону.

Оккупированная Абхазия полностью зависит от электроэнергии, вырабатываемой Ингури ГЭС, чья бетонная арочная плотина высотой 271,5 метра расположена на контролируемой Тбилиси стороне административной границы, а пять ее генераторов находятся на стороне оккупированной Абхазии в Гальском районе.

Согласно неформальному соглашению между Тбилиси и Сухуми, 40% электроэнергии, производимой Ингури ГЭС, идет в Абхазию, а 60% — в остальную Грузию. Однако в последние годы Абхазия фактически потребляла намного больше 40%, и по состоянию на 2019 год 48% электроэнергии, вырабатываемой на Ингури ГЭС, уходит в Абхазию, а 52% получает остальная Грузия.

