Служба статистики: В январе-июле внешняя торговля Грузии увеличилась на 18,0%

Согласно предварительным данным Национальной службы статистики Грузии, которые были опубликованы 21 августа, в январе-июле 2023 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года внешнеторговый оборот товаров в Грузии (без учета незадекларированной торговли) увеличился на 18,0% и достиг 12 105,5 млн долларов США.

По данным Службы статистики, экспорт из Грузии увеличился на 15,9% и составил 3 583,4 млн долларов США. При этом импорт увеличился на 19,0% и достиг 8 522,1 млн долларов США. В январе-июле 2023 года отрицательное сальдо торгового баланса составило 4 938,7 млн ​​долларов США, что составляет 40,8% внешнеторгового оборота.

В январе-июле 2023 года доля десяти крупнейших стран-партнеров по экспорту в общем объеме экспорта Грузии составила 80,8%. Армения возглавила список крупнейших торговых партнеров Грузии по экспорту с объемом экспорта 495,0 млн долларов США. Далее идут Азербайджан с 485,3 млн долларов США и Россия с 416,2 млн долларов США.

В январе-июле 2023 года доля десяти крупнейших стран-партнеров по импорту в общем объеме импорта Грузии составила 70,7%. В тройку лидеров вошли: Турция (1 420,6 млн долларов США), Россия (1 087,5 млн долларов США) и США (975,3 млн долларов США).

В январе-июле 2023 г. крупнейшие товарные группы в экспорте возглавили легковые автомобили с 1 177,8 млн долл. США; медные руды и концентраты – на 380,6 млн долларов США; Вина виноградные натуральные – 150,3. млн долларов США.

Что касается импорта, здесь крупнейшими товарными группами являются легковые автомобили на сумму 1 620,1 млн долларов США; на втором месте – нефть и нефтепродукты (608,5 млн долларов США), на третьем – лечебные средства расфасованные (307,7 млн ​​долларов США).

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Georgian)