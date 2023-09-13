Служба статистики: внешняя торговля Грузии за январь-август выросла на 16,8%

Согласно экспресс-данным Национальной службы статистики Грузии, которые были опубликованы 13 сентября, в январе-августе 2023 года по сравнению с соответствующим периодом прошлого года внешнеторговый оборот товаров Грузии (без незадекларированной торговли) увеличился на 16,8% и достиг 14 001,1 млн долларов США.

По данным Службы статистики, экспорт из Грузии увеличился на 14,3% и составил 4075,4 млн долларов США. При этом импорт увеличился на 17,8% и достиг 9925,7 млн ​​долларов США. За январь-август 2023 года отрицательное торговое сальдо составило 5850,2 млн долларов США, что составляет 41,8% внешнеторгового оборота.

Подробные данные по внешней торговле Грузии Служба статистики опубликует 19 сентября.

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