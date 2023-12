Министр обороны: через два года «у нас будет полностью защищенное» небо Тбилиси

Министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе 17 декабря в обширном интервью телекомпании «Имеди» пообещал, что через два года «у нас будет полностью защищенное» небо Тбилиси, включая стратегические объекты, аэропорты и военные базы. Бурчуладзе заявил, что в 2023 году Министерство обороны подписало важные закупки в части укрепления обороноспособности, которые отвечают за среднесрочное и долгосрочное развитие Сил обороны.

В ходе почти 20-минутного интервью Бурчуладзе рассказал о прогрессе министерства при нынешней власти, подчеркнув международное участие, институциональные реформы и расширение возможностей.

По его словам, несмотря на глобальные вызовы, правительству удалось стабильно развивать Грузию, сохраняя мир. Министр подчеркнул, что «это было единственное десятилетие и единственное из правительств, когда не было войны».

Говоря о международной вовлеченности, министр отметил, что в прошлом году страна провела 27 военных учений и приняла участие в 40 учениях за рубежом, в том числе в сотрудничестве со странами НАТО и не входящими в НАТО странами. Бурчуладзе заявил, что Грузия также принимала делегацию Военного комитета НАТО, и добавил, что международное взаимодействие с партнерами является показателем совместимости Грузии с ними.

В контексте институционального развития министр акцентировал внимание на важности устранения существующих законодательных лазеек во избежание призыва на военную службу и укрепления Сил резерва. По его словам, в Оборонном кодексе устранены юридические лазейки, а инициативы «добровольного» призыва и улучшения условий прохождения военной службы направлены на привлечение призывников на добровольной основе. По словам министра, конечная цель – за 10 лет создать в стране резерв в 100 тысяч человек.

Говоря о местном военном производстве, министр заявил, что «у нас будут винтовки и беспилотники местного производства, которые уже производятся в Грузии». По его словам, Силы обороны успешно провели испытания беспилотных летательных аппаратов грузинского производства. По словам министра, страна достигла своих 10-летних целей в области обороны и приобрела зенитные и противотанковые системы, в том числе за счет «беспрецедентной помощи».

Говоря о военной инфраструктуре Грузии, Бучуладзе сказал: «мы часто ездим на базы стран-членов НАТО, и я хочу с гордостью заявить, что я не видел такой формы одежды, как у нас, такой развитой инфраструктуры, как у нас, питание, которое получают наши солдаты. Могу сказать, что мы начали с нуля».

