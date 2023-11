Джуаншер Бурчуладзе принял участие в Министериале обороны Юго-Восточной Европы

Министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе 22 ноября принял участие в Министериале обороны Юго-Восточной Европы (SEDM) в Анкаре, где собрались представители 16 стран-членов и стран-партнеров НАТО. Участники министериала обсудили вопросы региональной безопасности и перспективы взаимного сотрудничества, после чего будет подписано совместное заявление.

По сообщению Министерства обороны Грузии, в ходе своего выступления на рабочем заседании Джуаншер Бурчуладзе говорил о важности международного сотрудничества в обеспечении мира, стабильности и безопасности в регионе. Министр обратил внимание на участие Грузии в реализуемых проектах в рамках SEDM, важность статуса кандидата в члены ЕС, евроатлантические устремления Грузии и процесс модернизации обороны, реализуемый с этой целью.

Грузия стала членом SEDM в 2015 году. Цель министериала – консолидация сотрудничества между странами региона, содействие безопасности и миру в регионе, а также интеграция стран региона в евроатлантические структуры. Эта инициатива направлена ​​на содействие безопасности не только в регионе, но и за его пределами в рамках сотрудничества с такими организациями, как НАТО, ООН и ОБСЕ. Министериал обороны Юго-Восточной Европы Грузия принимала в Батуми в 2017 году.

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Georgian)