Встреча военной делегации НАТО с премьер-министром Грузии. Фото: пресс-служба премьер-министра
Новости

Делегация Военного комитета НАТО находится с визитом в Грузии

07/10/2021 - 20:27
11 1 minute read

Делегация Военного комитета НАТО во главе с адмиралом Робом Бауэром 7-8 октября посещает Тбилиси. Адмирал Бауэр заявил, что визит Военного комитета НАТО является сигналом постоянной поддержки страны.

Делегация во главе с адмиралом Бауэром уже встретилась с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили. После встречи Гарибашвили написал в Твиттере, что визит является демонстрацией поддержки альянсом устремлений Грузии НАТО.

«Мы обсудили вопрос безопасности Черного моря, прогресс сотрудничества между НАТО и Грузией и наше активное участие с союзниками в достижении мира и безопасности во всем мире», — сказал глава правительства Грузии.

В ходе визита делегация Военного комитета НАТО и грузинская сторона проведут совместное пленарное заседание, на котором стороны обсудят региональную безопасность, вызовы, стоящие перед Грузией, трансформацию Сил обороны, военное сотрудничество между НАТО и Грузией и политику усиления региональной безопасности на Черном море.

В рамках визита председатель комитета адмирал Роб Бауэр встретится также с президентом Саломе Зурабишвили, министром обороны Джуаншером Бурчуладзе и командующим Силами обороны генерал-майором Георгием Матиашвили. Делегация также посетит Совместный центр обучения и оценки НАТО-Грузия.

Это четвертый визит делегации Военного комитета НАТО в Грузию.

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)

Tags
07/10/2021 - 20:27
11 1 minute read

მსგავსი/Related

Премьер Гарибашвили говорит о приезде Михаила Саакашвили в Грузию

06/10/2021 - 13:52

Министры обороны Турции и Азербайджана находятся с визитом в Тбилиси

05/10/2021 - 12:48

Президент Зеленский говорит о возвращении Саакашвили в Украину

04/10/2021 - 20:48

Премьер о Саакашвили: «Пусть ведет себя прилично, а то добавим еще другие статьи»

04/10/2021 - 17:34
Back to top button