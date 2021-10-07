Делегация Военного комитета НАТО находится с визитом в Грузии

Делегация Военного комитета НАТО во главе с адмиралом Робом Бауэром 7-8 октября посещает Тбилиси. Адмирал Бауэр заявил, что визит Военного комитета НАТО является сигналом постоянной поддержки страны.

Делегация во главе с адмиралом Бауэром уже встретилась с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили. После встречи Гарибашвили написал в Твиттере, что визит является демонстрацией поддержки альянсом устремлений Грузии НАТО.

«Мы обсудили вопрос безопасности Черного моря, прогресс сотрудничества между НАТО и Грузией и наше активное участие с союзниками в достижении мира и безопасности во всем мире», — сказал глава правительства Грузии.

In a show of continued support, the #NATOMC is in #Georgia where we will hold a special MC/PS & visit JTEC + I will meet 🇬🇪 President Zourabichvili, Prime Minister Garibashvili, Defence Minister Burchuladze & Chief of Defence, MGen Matiashvili. pic.twitter.com/eNOEBfrw4L — Admiral Rob Bauer (@CMC_NATO) October 7, 2021

В ходе визита делегация Военного комитета НАТО и грузинская сторона проведут совместное пленарное заседание, на котором стороны обсудят региональную безопасность, вызовы, стоящие перед Грузией, трансформацию Сил обороны, военное сотрудничество между НАТО и Грузией и политику усиления региональной безопасности на Черном море.

В рамках визита председатель комитета адмирал Роб Бауэр встретится также с президентом Саломе Зурабишвили, министром обороны Джуаншером Бурчуладзе и командующим Силами обороны генерал-майором Георгием Матиашвили. Делегация также посетит Совместный центр обучения и оценки НАТО-Грузия.

Это четвертый визит делегации Военного комитета НАТО в Грузию.

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