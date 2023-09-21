Парламент Грузии принял Оборонный кодекс

Парламент Грузии 21 сентября 80 голосами в третьем чтении принял спорный Оборонный кодекс.

Одним из важных элементов нового кодекса является реорганизация обязательной военной службы. Согласно обновленному кодексу, который вступит в силу в 2025 году, все призывники отныне будут проходить обязательную службу только в системе Министерства обороны.

Кроме того, существенно увеличится плата за отсрочку призыва – с 2 000 лари до 10 000 лари. Для призывников в возрасте до 25 лет будет разрешена только одна такая отсрочка сроком на один год. До этого они могли дважды отложить военную службу, в общей сложности на 18 месяцев.

Еще одно важное и спорное изменение связано с положением, предусматривавшим отсрочку призыва на военную службу лиц, имеющих статус священства. После вступления в силу нового кодекса от военной службы будет освобождено только духовенство Грузинской Православной Церкви, поскольку согласно Конституционному соглашению между государством и Церковью от 2002 года, православное духовенство освобождено от воинской повинности.

Кроме того, новый кодекс направлен на повышение благополучия военнослужащих. По словам заместителя министра обороны Григола Гиоргадзе, Оборонный кодекс необходим для достижения целей, которые служат укреплению обороноспособности, повышению совместимости с НАТО и установлению социальных гарантий для военных. «Благодаря реформам, заложенным в Оборонный кодекс, значительно увеличится подготовленный резерв, обученный по стандартам НАТО», – сказал заместитель министра.

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