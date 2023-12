Башар Асад выразил поддержку оккупированной Абхазии

«Министр иностранных дел» оккупированной Абхазии Инал Ардзинба 13 декабря встретился в Дамаске с президентом Сирии Башаром Асадом. Несмотря на «сложные обстоятельства и блокаду», стороны говорили об углублении связей. Параллельно с визитом Ардзинба в Сирию распространяется информация о том, что Сухуми планирует открыть «консульство» в Дамаске.

По сообщениям СМИ, Асад пообещал поддержку Сухуми в направлении расширения «признания» Абхазии в арабском мире. На данный момент «независимость» Абхазии наряду с Россией признали лишь несколько стран, включая Сирию, Венесуэлу, Никарагуа и Науру.

Асад и Ардзинба выразили поддержку вторжению России в Украину, осудили попытки США «разжечь конфликты» на Ближнем Востоке и Кавказе и раскритиковали «коллективные действия Запада» в секторе Газа.

Ардзинба осудил «израильские авиаудары по сирийской инфраструктуре» и подчеркнул важность «деоккупации Голанских высот», выразив поддержку Сирии в давнем территориальном споре с Израилем. Со своей стороны Асад принял приглашение Ардзинба посетить Абхазию в этом году.

До встречи с Асадом Ардзинба провел встречу с министром иностранных дел Сирии Фейсалом Мекдадом для обсуждения вопросов сотрудничества.

