Аслан Бжания встретился с сирийским лидером в Дамаске

Лидер оккупированной Абхазии Аслан Бжания прибыл в Дамаск 16 мая, где сегодня встретился с президентом Сирии Башаром Асадом.

До своей первой встречи с президентом Сирии Бжания выразил надежду, что отношения между Абхазией и Сирией будут «успешно укрепляться и развиваться».

Выступая на пресс-конференции, Башар Асад сказал, что визит откроет «новые возможности» для сотрудничества в области туризма, экономики и сельского хозяйства. Он подчеркнул роль проживающей в Сирии абхазской диаспоры в «укреплении межкультурных отношений». Об этом сообщает пресс-служба Аслана Бжания.

Вместе с Бжания в Дамаске находятся «глава администрации президента» Алхас Квициния, «министр иностранных дел» Даур Кове, министр сельского хозяйства Беслан Джопуа, «министр экономики» Кристина Озган и «министр туризма» Теймураз Хишба, а также «спикер парламента» Валерий Кварчия и несколько «депутатов».

Сирия признала независимость оккупированных регионов Грузии — Абхазии и Цхинвальского региона в мае 2018 года. Тем самым вместе с Россией, Никарагуа, Науру и Венесуэлой она входит в пятерку стран, признавших независимость этих двух регионов. Сухуми открыл «посольство» в Дамаске в октябре 2020 года. МИД Грузии осудил этот шаг, заявив, что фундаментальные нормы и принципы международного права «по-прежнему грубо нарушаются».

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)