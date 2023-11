Гарибашвили провел брифинг по поводу рекомендации Еврокомиссии о предоставлении Грузии статуса кандидата в члены ЕС

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили 8 ноября провел брифинг по поводу рекомендации Еврокомиссии о предоставлении Грузии статуса кандидата в члены ЕС.

Гарибашвили поблагодарил международных лидеров и назвал решение Еврокомиссии «историческим».

«Этот период был очень насыщенным… мы проделали большую работу», – сказал глава правительства Грузии, – «Сегодня мы увидели отчет, который однозначно и явно является положительным, позитивным, и это решение основано на достигнутых результатах».

Гарибашвили также отметил, что власти Грузии уточнили все вопросы, связанные с 12 рекомендациями, с европейскими лидерами до принятия решения Еврокомиссией. «За очень короткий срок мы покрыли практически все рекомендации, данные нашими европейскими партнерами», – сказал он.

По его словам, власти Грузии продолжат диалог и сотрудничество с европейскими партнерами. «Несмотря на многочисленные препятствия, многочисленные сопротивления, саботажи и провокации, и многочисленные деструктивные действия, совместные, скоординированные действия внутренних и внешних врагов, мы победили, наша страна сегодня победила, наш народ победил, наша правда победила», – сказал премьер-министр.

Подводя итоги, достигнутые «Грузинской мечтой», Ираклий Гарибашвили заявил, что «сегодняшний день является своеобразным завершением и подведением итогов нашей 11-летней деятельности, которая принесла мир, стабильность, большую трансформацию и перемены, можно сказать, 10 лет европеизации, поскольку если кто-то, какая-то власть и правитель что-то сделал на пути ощутимой европейской интеграции, то это и есть «Грузинская мечта». Среди достижений он назвал Соглашение об ассоциации, свободную торговлю, безвизовый режим, европейскую перспективу и, наконец, статус кандидата, который, по словам премьер-министра, Грузия «окончательно получит в декабре». Он также подчеркнул заслугу в этих достижениях основателя «Грузинской мечты» Бидзины Иванишвили.

Гарибашвили назвал сегодняшнее решение Еврокомиссии «единственно правильным, достойным, разумным и мудрым решением». Он также заявил, что необходимо сделать больше для достижения полной европеизации Грузии. Гарибашвили отметил, что объединение Грузии является конечной целью и решение Еврокомиссии приближает страну к этой цели.

Комментируя заявление грузинской оппозиции о том, что статуса кандидата заслуживает народ, а не власть, Гарибашвили заявил, что власть делает все для народа: «мы представляем волю нашего народа, действуем от имени нашего народа и для нашего народа… Это слабая попытка умалить достижения властей Грузии».

Гарибашвили также говорил об оппозиции: «к сожалению, оппозиция, я имею в виду, конечно, радикальную оппозицию, ничего не сделала на пути евроинтеграции нашей страны». Он также заявил, что «в отчете недвусмысленно и ясно сказано, что эта рекомендация основана на достигнутом результате. Результат, естественно, достигнут властью, то есть той властью, которая избрана грузинским народом».

Гарибашвили также прокомментировал убийство гражданина Грузии возле села Кирбали и отметил, что оккупация является наследием предыдущей власти.

