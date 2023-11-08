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Еврокомиссия рекомендовала предоставить Грузии статус кандидата в члены ЕС
8 ноября Еврокомиссия рекомендовала предоставить Грузии статус кандидата в члены ЕС. Об этом решении сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на совместной пресс-конференции Евросоюза, которая посвящена пакету расширения до 2023 года и новому Плану роста для стран Западных Балкан.
Европейский совет примет решение о предоставлении статуса Грузии в декабре 2023 года.
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