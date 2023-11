Less than a minute

8 ноября Еврокомиссия рекомендовала предоставить Грузии статус кандидата в члены ЕС. Об этом решении сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на совместной пресс-конференции Евросоюза, которая посвящена пакету расширения до 2023 года и новому Плану роста для стран Западных Балкан.

Европейский совет примет решение о предоставлении статуса Грузии в декабре 2023 года.

Материал будет обновляться…

