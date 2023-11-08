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Участники марша протеста «Грузия выбирает Европу», 26 мая 2023 г., фото: Гурам Мурадов/Civil.ge
Новости

Еврокомиссия рекомендовала предоставить Грузии статус кандидата в члены ЕС

Civil.ge Send an email 08/11/2023 - 15:32
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8 ноября Еврокомиссия рекомендовала предоставить Грузии статус кандидата в члены ЕС. Об этом решении сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на совместной пресс-конференции Евросоюза, которая посвящена пакету расширения до 2023 года и новому Плану роста для стран Западных Балкан.

Европейский совет примет решение о предоставлении статуса Грузии в декабре 2023 года.

Материал будет обновляться…

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Civil.ge Send an email 08/11/2023 - 15:32
33 Less than a minute

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