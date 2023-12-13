Внешняя торговля Грузии за январь-ноябрь выросла на 14,7%

Согласно экспресс-данным Национальной службы статистики Грузии, которые были опубликованы 13 декабря, в январе-ноябре 2023 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года внешнеторговый оборот товаров в Грузии (без недекларированной торговли) увеличился на 14,7% и достиг 19 626,4 млн долларов США.

По данным Службы статистики, экспорт из Грузии увеличился на 11,1% и составил 5 584,3 млн долларов США. При этом импорт увеличился на 16,3% и достиг 14 042,1 млн долларов США. За январь-ноябрь 2023 года отрицательное торговое сальдо составило 8 457,8 млн долларов США, что составляет 43,1% внешнеторгового оборота.

Подробные данные по внешней торговле Служба статистики опубликует 19 декабря.

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