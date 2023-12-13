Освобожден гражданин Грузии, которого незаконно задержали российские оккупационные силы

Служба государственной безопасности Грузии (СГБ) сообщила 12 декабря, что Георгий Дарчиашвили, которого незаконно задержали российские оккупационные силы, освобожден из заключения и находится на территории, контролируемой центральными властями Грузии.

По информации СГБ, вопрос был поднят центральными властями Грузии в рамках Женевских международных дискуссий и Механизма предотвращения и реагирования на инциденты (МПРИ).

В Службе безопасности также отметили, что в процессе освобождения Георгия Дарчиашвили из незаконного заключения были активно задействованы как механизм «горячей линии», действующий при непосредственном участии Миссии наблюдателей Евросоюза (МНЕС) в Грузии, так и все соответствующие инструменты, находящиеся в распоряжении центральной власти Грузии.

«Центральная власть вместе с международными партнерами продолжает активно работать над освобождением всех граждан Грузии, незаконно удерживаемых на оккупированных территориях», – говорится в сообщении СГБ Грузии, – «Ответственность за все деструктивные действия, осуществленные в оккупированных регионах Грузии и вдоль линии оккупации, лежит на оккупирующей силе».

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