Российские оккупационные силы незаконно задержали еще одного гражданина Грузии

Заместитель начальника Аналитического департамента Службы государственной безопасности Грузии Ираклий Антадзе сообщил 1 ноября журналистам, что 31 октября российские оккупационные силы незаконно задержали гражданина Грузии вблизи оккупированного села Гвиргвина у линии оккупации Цхинвальского региона. По его словам, на данный момент оккупационными силами удерживаются в заключении семь граждан Грузии.

«На сегодняшний день у нас семь незаконных заключенных, поскольку вчера вечером, около 22:00, произошел еще один незаконный арест», – сказал Антадзе. По его словам, обстоятельства и подробности Службе госбезопасности на данный момент неизвестны. «Случай бордеризации был зафиксирован вблизи оккупированного села Кардзмани, один случай наблюдался также в Горийском муниципалитете, на территории, прилегающей к селу Арцеви, и еще один случай бордеризации наблюдался на территории, прилегающей к Эргнети», – отметил Антадзе.

Сегодня в Эргнети проходит 115-е заседание Механизма по предотвращению и реагированию на инциденты (МПРИ).

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Georgian)